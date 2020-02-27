Akdeniz ihracatçıları Afrika pazarı için harekete geçti - Son Dakika
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Akdeniz ihracatçıları Afrika pazarı için harekete geçti

6 saat önce

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Afrika'daki ticaret fırsatlarını Türk ihracatçısının lehine geliştirmek için Kenya, Gana, Tunus ve Güney Afrika'da lojistik merkezleri kurarak, hayvansal gıda, yaş meyve, sebze ve hububat,...

Akdeniz ihracatçıları Afrika pazarı için harekete geçti, System.String[]

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Afrika'daki ticaret fırsatlarını Türk ihracatçısının lehine geliştirmek için Kenya, Gana, Tunus ve Güney Afrika'da lojistik merkezleri kurarak, hayvansal gıda, yaş meyve, sebze ve hububat, bakliyat ürünlerini pazarlayacaklarını bildirdi.

Yamanyılmaz, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının öngördüğü kriterler doğrultusunda Afrika'daki 54 ülkenin 24'ünde görev yapan ticaret müşavirlerinden aldıkları bilgilere göre planlama yaptıklarını belirtti.

Mediterranean Food Beverages (MFB) adıyla şirket kurup, dört ülkede lojistik üs oluşturma çalışmalarına başladıklarını aktaran Yamanyılmaz, "Lojistik üs planlamamızda Afrika'yı dörde böldük. Kıtanın doğusunda bulunan Kenya'da ve batıda yer alan Gana'da lojistik üslerimizi oluşturuyoruz. Mersin'de şirketleşme çalışmalarımızı tamamladık. Kenya ve Gana'daki lojistik üslerimizin faaliyete geçmesinin ardından kıtanın kuzeyinde Tunus ile en güneyde bulunan Güney Afrika'da ihracat üssü kuracağız." ifadelerini kullandı.

Yamanyılmaz, lojistik üslerin her birinin minimum 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde, kuru gıda, taze gıda ve dondurulmuş gıdaların depolanıp, sergileneceği şekilde planlandığını aktardı.

Afrika kıtasında ihracatı artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Yamanyılmaz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 5 yılda Afrika kıtasındaki ihracatımızı 5 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. İtalya, Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Almanya, Afrika pazarında etkin durumda. Çin ürünleri Avrupa'ya kıyasla daha çok ikinci kalitede kalıyor. Biz Avrupa ülkeleriyle eşdeğer kalitedeki ürünlerimizi daha rekabetçi fiyatlarla pazarlayacağız. Lojistik üslerimiz Afrika ülkelerindeki tedarikçiler için 365 gün açık bir fuar özelliği taşıyacak. Lojistik üslerimiz ihracatımızda sürekliliği sağlarken anlık talepleri karşılamaya yönelik stoklara da sahip olacak."

Yamanyılmaz, ASHİB'in ocak ayı ihracat rakamlarına da değinerek, ocakta 28,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Güney Afrika, Afrika, Kenya, Gana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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