Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Gültak, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Gültak, koronavirüse yakalandı
22.12.2020 11:12
MERSİN Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
MERSİN Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını, kendisini izole ettiğini bildirerek, "Genel sağlık durumum iyi, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.
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