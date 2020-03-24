Akdeniz ilçesinde korona virüs tedbirleri sürüyor - Son Dakika
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Akdeniz ilçesinde korona virüs tedbirleri sürüyor

6 saat önce

Akdeniz Belediyesince korona virüs salgınına karşı oluşturulan mobil ekiplerin, kamu ve özel sektöre ait binalarda dezenfekte çalışmaları sürerken, kentin temizliği için de mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Akdeniz ilçesinde korona virüs tedbirleri sürüyor, System.String[]

Akdeniz Belediyesince korona virüs salgınına karşı oluşturulan mobil ekiplerin, kamu ve özel sektöre ait binalarda dezenfekte çalışmaları sürerken, kentin temizliği için de mücadelenin sürdüğü bildirildi.


Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla, korona virüs salgınıyla mücadele amacıyla, Park Bahçeler ile Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı personelden oluşan mobil ekiplerin, kent merkezinden en ucra mahalleye dek, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçe sınırları içerisinde dezenfekte çalışmaları gece gündüz devam ediyor. İlçede arazöz yardımıyla cadde ve sokaklar da ilaçlanıp dezenfekte edilerek virüse karşı mücadele ediliyor.


Kursiyer kadınlar, günlük bin adet tıbbi maske üretiyor


Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Karaduvar Mahalle Evinde mesleki ve beceri eğitimi alan kursiyer kadınlar, korona virüs ile mücadele kapsamında, günlük bin adet tıbbi maske üretiyor. Kursiyerlerin maske, eldiven ve bone kullanarak steril ortamda ürettiği günlük bin adet maske, Toros Devlet Hastanesi'ne teslim ediliyor.


Kentin en işlek noktaları temizleniyor


Akdeniz'de bir yandan korona virüs salgınını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmaları yapılırken, öte taraftan da kentin temizliği için aralıksız mücadele veriliyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek yerlerinden olan Silifke Caddesi ve Balık Pazarında, temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda sürekli anons geçiyor


Zabıta Müdürlüğü ekipleri de semt pazarlarını dolaşıp esnafı ve vatandaşları hijyen şartlarına ve 1.5 metre kuralına uymaları konusunda sürekli uyarıyor. Araç yardımıyla cadde cadde gezerek, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşları uyarıp, evlerinde kalmaları yönünde sık sık anonslar geçen zabıta ekipleri, salgınla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan işyerlerini de sürekli denetliyor.


Tırmı Tepe yanındaki canlı hayvan pazarı kaldırıldı


Zabıta Ekipleri, vatandaşların özellikle CİMER üzerinde yaptığı yoğun şikayetler üzerine, Mersin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, Tırmıl Tepe civarında bulunan canlı hayvan pazarının kaldırılması için de gerekli işlemleri başlattı. Hayvan satıcılarına verilen sürenin dolmasıyla birlikte ekipler, çadırların kaldırılması için anonslar geçti. Bunun üzerine satıcılar da barakaları toplamaya başladı. Hayvan pazarının boşaltılmasından sonra Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgede ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı.


Yardım paketleri yaşlı vatandaşlara ulaştırılıyor


Öte yandan Akdeniz ilçesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' da sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaşlı veya hiç kimsesi olmayan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yardım paketlerini vatandaşlara ulaştırıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar, 112, 155, 156 numaralı telefonlar ile Akdeniz Belediyesi'nin 336 6583 numaralı santral hattı üzerinden 24 saat boyunca yardım talebinde bulunabiliyorlar.


Yüzlerce kamu ve özel sektör binası dezenfekte edildi


Akdeniz Belediyesi'nde oluşturulan Kriz Masasının koordinesinde çalışan mobil ilaçlama ekipleri, bugüne dek aralarında resmi kurum ve kuruluş, dernek, okul, cami ve işyerinin bulunduğu yüzlerce yeri, korona virüs salgınına karşı ilaçla dezenfekte etti. Korona virüs salgınına karşı ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Devlet Hastanesi, Akdeniz, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:01 Kaynak: İHA

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