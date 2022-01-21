Akdeniz ilçesindeki mahallelerde altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 12 mahallede asfalt, kaldırım ve yenileme çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri ekipleri Bahçe, Mahmudiye, İhsaniye, Nusratiye, Kiremithane, Kültür, Güneş, Gündoğdu, Yeni Mahalle, Siteler, Karaduvar ve Yeşilçimen mahallelerinde asfalt çalışması yaptı.

Ekipler, sokaklarda kilit taşı, kaldırım ve yenileme işlemi de gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Iğdır Mahallesi'nde de ulaşımı kolaylaştırmak için kadastral yol açıldı.