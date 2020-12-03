Akdeniz ilçesindeki türbeler yenileniyor - Son Dakika

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, vatandaşların daha nezih ve temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçe sınırlarında bulunan türbeleri yenilediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle sakinlerinin talebi ve Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde bulunan, ancak uzun yılların verdiği yorgunluk ve geçen zaman içinde bakımsızlık ve ilgisizlik sonucu ziyaret edilemez hale gelen 'Şeyh Ahmet Mıgrubi Türbesi'ni baştan sona elden geçirip yeniledi. Bu kapsamda, tarihi uzun bir geçmişe dayanan 'Şeyh Ahmet Migrubi Türbesi'nin zemini yenilenip boyandı, türbenin çevre ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Farklı bir tasarıma sahip yeni bir kapı konulan türbenin tabelası da yeniden tasarlandı. Ayrıca türbenin bankları onarıldı, etrafına yeni duvar örülüp üzerine desenler çizildi ve türbenin ihtiyaç duyan bölgeleri boyanıp yenilendi.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, yine mahalle sakinlerinden gelen talep ve Başkan Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine, 'Şeyh Muhammed Abbari Türbesi'nin de kapsamlı şekilde tadilatını yapmış, çevre düzenlemesi ve baştan sona boyanıp farklı bir görünüme kavuşan türbenin aydınlatma sistemini de yenilemişti. Türbeyi ziyaret edip ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için de türbenin bahçesine banklar konulmuş, adak kurbanlıklar için de kancalar hazırlanmıştı. - MERSİN