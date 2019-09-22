Akdeniz'in derinliklerindeki tank ilgi görüyor

Antalya'da Akdeniz'in derinliklerine batırılan 45 tonluk eski tank, dalgıçların ve su altı meraklıların ilgi odağı oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilerek Güvercin Adası yakınlarında 2017 yılında batırılan 1960 model tank, su altı meraklılarını ağırlıyor.

İki yılı aşkın bir süredir burada bulunan 45 tonluk devasa tank, birbirinden farklı su altı güzelliklerini barındıran Kaş'ın dalış turizmine katkı sunuyor.

Birçok deniz canlısının yuvası haline gelen ve yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan ABD yapımı tank, bölgeye gelen dalgıç ve su altı meraklıların en fazla görmek istediği batıklar arasında yer alıyor.

Kaş'ta faaliyet sürdüren Barakuda Dalış Merkezi eğitmenlerinden Barış Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSK "emeklisi" tankın yoğun talep gördüğünü söyledi.

Dalış meraklılarının uğrak yeri

Tankın iki yıl önce yapay resif amacıyla batırıldığını ifade eden Şeker, şöyle konuştu:

"Ordudan emekli olmuş bir tank, gerçekten de faydalı oldu. Küçük balıklar içine yuva yapabiliyorlar, dolayısıyla korunaklı oluyor. Canlılığın artışı için faydalı oluyor. İnsanlar için de ilgi çekici oluyor. Su altında tank görmek güzel bir şey. Dalışa meraklı olanların genelde uğrak yeri oluyor. 'Tank batığına dalmak istiyoruz' diyerek geliyorlar."

Ziyaretçilerden Mert Sezer de İstanbul'dan tatil için Kaş'a geldiğini ve tankı görmek için dalış yaptığını anlattı.

Dalışta çok güzel bir deneyim kazandığını aktaran Sezer, "İnsan suyun altında öyle çok büyük bir savaş aletini görünce daha fazla heyecanlanıyor. Savaşlar için üretilen bir aletin deniz altındaki canlılara ev sahipliği yapması, onlara hayat veriyor olması çok ilginç bir şeydi. Suyun altında bunu düşündüm ama eşsiz bir tecrübeydi." diye konuştu.