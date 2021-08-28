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Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu - Son Dakika

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

28.08.2021 11:00

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Toroslar Dağları'ndan gelen yer altı kaynak sularının Akdeniz'in tuzlu sularıyla karıştığı Yapraklı Koy, yerli ve yabancı tatilcileri kendine çekiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Toroslar Dağları'ndan gelen yer altı kaynak sularının Akdeniz'in tuzlu sularıyla karıştığı Yapraklı Koy, yerli ve yabancı tatilcileri kendine çekiyor.

Silifke ilçesi sahilinde bulunan Yapraklı Koy halk plajı, tatlı ve tuzlu suyun karıştığı turkuaz renkli denizi, etrafını saran doğal kayaları nedeniyle yöre halkı tarafından "denizdeki havuz" olarak da adlandırılıyor.

Hem ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta olması hem de Mersin- Antalya kara yoluna bağlantısı bulunması sebebiyle kolay ulaşım imkanı sunan koy, yaz sezonunda çok sayıda tatilciyi ağırlıyor.

Şezlong hizmeti de sunulan koy, yeşil doğası ve ilginç yapısıyla özellikle fotoğraf meraklılarının ilgi odağı.

"Gerçekten görülmeye değer, cennet vatan bir köşemiz"

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, koya ilginin her geçen sezon arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapraklı Koy, yeni yeni tanınan, bilinen bir yer. Silifkeliler burayı sıklıkla kullanırdı. Tabanında doğal su kaynayan, üst tarafında da pırıl pırıl ve soğuk suyun olduğu çok güzel bir koyumuz. İlçemize gelen bütün misafirlerimizi orada da ağırlamak istiyoruz. Gerçekten görülmeye değer, cennet vatan bir köşemiz. Adana'dan, Kayseri'den, Konya'dan, İç Anadolu'dan gelen misafirlerimiz burayı biliyordu ancak Mersin'e Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapılması dolayısıyla bölgeye gelen Rusya vatandaşlarının burayı sosyal medyada paylaşmaları, reklamını yapmaları misafir sayımızı çoğalttı."

Toroslar'dan akan doğal suların, Akdeniz ile karıştığını ve eşsiz bir deneyim sunduğunu söyleyen Altunok, "Herkesin ziyaret etmesini bekliyoruz. Yapraklı Koy için bizim de çok büyük projelerimiz var. İnşallah gelecek yıl burayı ziyarete gelecek olanlar farklılığı görecekler. Gelmeyenler de daha güzel bir yaşam merkeziyle karşılaşacaklar. Parklar, denize girme ve yürüyüş alanlarıyla güzel bir yer oluşturacağız." dedi.

"Her yer rengarenk, ışıl ışıl. Mavisi, renkleri çok güzel"

Adana'dan yüzmek için koya gelen tatilcilerden Gökhan Sanrı, Yapraklı Koy'un birçok deneyimi aynı anda sunduğunu belirterek, "Burada hem kumsaldan yüzülüyor hem kayalıklardan yüzülüyor hem de tatlı ile tuzlu suyun birleştiği yerde yüzülüyor. Böyle bir yer dünyada görülmüş mü? Olağanüstü bir yer. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Zeynep Okur ise koyun fotoğraflarını internette gördükten sonra yüzmeye geldiğini ifade ederek, "Yapraklı Koy'u Instagram'dan görüp geldik. Her yer rengarenk, ışıl ışıl. Mavisi, renkleri çok güzel. Ailecek ve arkadaş ortamıyla gelinebilecek bir yer. İyi ki de gelmişiz. Hem deniz hem de havuz gibi burası." diye konuştu.

Akdeniz'in doğal havuzu Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu
Akdeniz'in doğal havuzu Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu
Akdeniz'in doğal havuzu Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu
Akdeniz'in doğal havuzu Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu
Akdeniz'in doğal havuzu Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Toroslar, Yapraklı, Akdeniz, Mersin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz'in 'doğal havuzu' Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu - Son Dakika


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