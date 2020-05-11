Akdeniz'in ihracat şampiyonu: AHBİB

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, nisan ayında geçen yılın eş değer dönemine göre yüzde 31 artış sağlayıp, 120,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. İnsan hayatı kadar küresel ticareti de tehdit eden korona virüs (Covid-19)salgını döneminde tüm zorluklara rağmen AHBİB'in ihracatını artırmaya devam ettiğini kaydeden Arslan, 2020 Ocak-Nisan döneminde de yüzde 17 artış yakalayıp, Türkiye'ye 424,6 milyon dolar döviz kazandırdıklarını vurguladı.



Küresel etkileri derinleşen korona virüs salgınının tarım ve gıda sektörünün stratejik önemini çok açık bir şekilde gösterdiğine dikkat çeken Başkan Arslan, "Ana vatanı Anadolu toprakları olan bakliyat ürünlerinin üretim miktarını artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'mız acil eylem planını devreye aldı. Atıl durumdaki arazilerin tarımsal üretime kazandırılması için 15 pilot ilimizde kuru fasulye tohumluğuna yüzde 75 hibe veriliyor. Kırmızı mercimekte ise 5 ilimizde aynı oranda tohumluğa hibe desteği sağlanıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2020 yılı hasat dönemi için hububat ve bakliyat alım fiyatlarında tatmin edici rakamlar açıklaması, özellikle kırmızı mercimek fiyatında yüzde 40'lık artış çiftçilerimizin üretim iştahını yükseltecektir. Buna bağlı olarak ihracat pazarlarındaki üstünlüğümüz sürdürülebilir olacaktır. AHBİB olarak biz de devletimizin başlattığı bu üretim seferberliğinde üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket edip, çiftçilerimizin alın teri ve emeğini dış pazarlarda en yüksek düzeyde değerlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Covid-19 salgınında sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmanın, tarımda kendi kendine yeter bir ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydeden Başkan Arslan, tarımsal üretimi daha fazla ihracata yansıtmak, üretici ile satıcıyı bir araya getirerek sözleşmeli tarımın önünü açmak amacıyla hayata geçirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Dijital Tarım Pazarı'nın işlenmiş ürünlerde markalaşma sağlayacağını, küresel ölçekte pazarlanabilirliği artıracağını ve Türk ihracatçıların elini güçlendireceğini dile getirdi.



"Virüs krizi hububat ve bakliyat sektörünü teğet geçti"



Korona virüs salgını kaynaklı olarak dünya genelindeki ticaret hacminde yaşanan gerilemenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünü teğet geçtiğini belirten Başkan Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Covid-19 salgınının en sert etkilerinin görüldüğü Nisan ayında Türkiye geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız 595,4 milyon dolar oldu. Eş değer dönemde 120 milyon 611 bin dolar ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, sektör ihracatından yüzde 20,26'lık pay aldı. AHBİB'in Nisan ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler 29,1 milyon dolar ile Irak, 9,93 milyon dolar ile Suriye, 5 milyon dolar ile Almanya oldu. Bölge özelinde Nisan ayının rekortmen Birliği olan AHBİB, Almanya, Hollanda, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Çin, KKTC, Kuveyt, Tayland, Avusturya, Türkmenistan, Venezuela, Güney Sudan, Norveç ve Brezilya'ya yönelik ihracatında 14 kata varan oranlarda artış sağladı. Avrupa, Ortadoğu, Asya, Güney Amerika pazarlarında etkinliğimizi güçlendirdik."



"İhracatımızı kırmızı mercimek sırtladı"



Salgının başladığı ilk haftalarda gümrük kapılarında yaşanan sıkıntıların alınan önlemlerle aşılmaya başlamasıyla birlikte hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının kesintisiz devam ettiğini, gelinin noktada normalleşme sürecinin hız kazandığını dile getiren Arslan, "İhracatımızı ürün bazlı değerlendirdiğimizde, Nisan ayında en fazla bakliyat ürünleri, bunların arasında en fazla kırmızı mercimek ihraç ettik. Bakliyat ihracatımız yüzde 121 artarak 39,83 milyon dolara ulaştı ve ihracatımızdan yüzde 34 pay aldı. Toplam bakliyat ihracatımızda kırmızı mercimek 29,92 milyon dolar değer ve yüzde 300 artış kaydederek, aylık ihracatımızdan yüzde 25 pay aldı. Bakliyatın ardından ikinci sırada yer alan pastacılık ürünlerinde yüzde 41 artış yakaladık ve 30,55 milyon dolar değere ulaştık. Şeker ve şeker mamulleri ihracatımız, yüzde 24 artış ve 10,44 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı" diye konuştu.



"Sektör Nisan'da en fazla ihracatı Irak'a yaptı"



Arslan, Nisan'da 8,9 milyar dolarlık Türkiye geneli ihracattan yüzde 6,6 pay alan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ürün grubunun 177 milyon dolar değer ve yüzde 30'luk pay ile pastacılık ürünleri olduğunu, tüm ürünler arasında ilk sırada 69,92 milyon dolar değer ve yüzde 12'lik pay ile buğday ununun yer aldığını bildirdi. Söz konusu dönemde sektörün ihracatını ülkelere göre ele alan Arslan, 132,9 milyon dolar ile Irak'ın birinci sırada yer aldığını, bu ülkeyi 30,12 milyon dolar ile Birleşik Devletler ve 25,34 milyon dolar ile Suriye'nin izlediğini aktardı. Arslan, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Nisan ayında Venezuela, Çin, Umman, Pakistan, Kongo, Burkina Faso, Şili, Sri Lanka, Moldovya, Vietnam, Brezilya, Mozambik, Slovenya, Cebeli Tarık, Burundi, Belize ve Guyana pazarlarında 14 kata varan oranlarda artış elde ederek, etkinliğini artırdığını sözlerine ekledi. - MERSİN