Son Dakika Haberleri: Akdeniz'in incisi Arsuz'da festival coşkusu
Son Dakika Güncel Haber

Akdeniz'in incisi Arsuz'da festival coşkusu

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde "3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali" düzenlendi.

Akdeniz'in incisi Arsuz'da festival coşkusu, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde "3. Uluslararası Doğa ve Su Sporları Festivali" düzenlendi.

Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi iş birliğiyle Gözcüler sahilinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin birçok ilinden sporcular katıldı. Doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tüplü ve serbest dalış, off-road, yelken ve bisiklet turu gibi etkinliklerin yapıldığı festival kapsamında yarış pistinde düzenlenen off-road ve motokros gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, festivale Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 100 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi. Arsuz'un " Doğu Akdeniz'in incisi ve medeniyetler şehri" olduğunu belirten Sarı, "Arsuz'un bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için bu festivali 3 yıldır düzenliyoruz. Burada bulunan 12 branştaki sporlar bütün yıl Arsuz'da eğitim veriyorlar. Arsuz ilçemiz doğa yürüyüşü için birbirinden güzel parkurlar, yamaç paraşütü sahaları, dalış okulları, bisikletçilerin, fotoğrafçıların ve motorcuların uğrak yeri" diye konuştu. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de ilçenin önemli bir turistik merkez olduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki dönemde de gittikçe daha kapsamlı etkinliklerle ilçemizi tanıtmaya çalışacağız." dedi.

Festival kapsamında geceleri ise çeşitli sanatçıların yer aldığı konserler düzenlendi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:28 Kaynak: İHA
Hatay, Arsuz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti Ankara Çubuk'ta 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi! Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 01:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz'in incisi Arsuz'da festival coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]