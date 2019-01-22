Son Dakika Haberleri: Akdeniz'in Metruk Yapıları Yıkılıyor

Akdeniz'in Metruk Yapıları Yıkılıyor

1 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, kent estetiğini bozmasının yanı sıra çevre kirliliğine ve sosyal sorunlara da yol açtığı belirlenen terk edilmiş ve harabeye dönüşmüş bir yapının yıkım işlemini gerçekleştirdiği bildirildi.

Akdeniz'in Metruk Yapıları Yıkılıyor, System.String[]
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, kent estetiğini bozmasının yanı sıra çevre kirliliğine ve sosyal sorunlara da yol açtığı belirlenen terk edilmiş ve harabeye dönüşmüş bir yapının yıkım işlemini gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, kentte son haftalarda etkili olan yağışlardan olumsuz etkilenen, insanlar ve araçlar için tehlike oluşturduğu için şikayetlere konu olan terk edilmiş yapıların yıkımına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, yasal süreçleri tamamlanan Müfide İlhan Mahallesi'ndeki iki katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım öncesi ilk olarak evin etrafına şerit çekerek çevre güvenliğini sağlayan ekipler, ardından iş makineleri yardımıyla terk edilmiş yapının yıkımını yaptı. Ekipler, yıkımla ortaya çıkan tonlarca molozu da kamyonlara yükleyerek mahalleden çıkardı.

"Vatandaşlarımızın şikayetleri en kısa sürede değerlendiriliyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, insanların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturan, sahiplerince terk edildiği için harabeye dönüşen ve yıkılma riski taşıyan yapılara yönelik yıkım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Pamuk, "Metruk yapıların oluşturduğu tehlikeler nedeniyle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden yoğun şikayetler alıyoruz. Zira vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, kentin huzuru ve estetiğinin korunması önceliklerimiz arasındadır. Çünkü harabeye dönüşen metruk yapılar, oluşturduğu risklerin yanı sıra madde bağımlılarının mekanına da dönüştüğü için ayrıca toplumsal bir sorun haline de gelebilmektedir. Bu nedenle gelen şikayet ve talepler üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz, yerinde tespit ve incelemelerinin ardından yapı sahipleriyle iletişime geçerek yıkım sürecini başlatıyor" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Mersin, Akdeniz, Güncel
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