Son Dakika Haberleri: Akdeniz'in mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 600 milyon doları geçti
Son Dakika Ekonomi Akdeniz'in mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 600 milyon doları geçti

Akdeniz'in mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 600 milyon doları geçti

7 saat önce

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde yılın 10 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 611 milyon dolar oldu.

Akdeniz'in mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 600 milyon doları geçti, System.String[]

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde yılın 10 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 611 milyon dolar oldu.

AKAMİB'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayı ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 7 artarak 64 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti.

En çok ihracatın, 14 milyon dolarlık gelir elde edilen Irak'a yapıldığı ekim ayında, Almanya 4 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Libya'ya gerçekleşen ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230 artarak 980 bin dolar oldu.

Birlik bünyesindeki 10 aylık ihracat da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 artarak 611 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün grubu yüzde 59'luk payla mobilya oldu.

İhracat rakamlarını değerlendiren AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer, "Ocak-ekim döneminde ihracatta elde edilen yüzde 25 oranındaki artış, sektörümüzdeki firmaların ihracat seferberliğinde üzerlerine düşeni yerine getirdiğini göstermektedir. Sektörümüzün ülke ekonomisine yaptığı katkı her geçen gün artıyor." ifadesini kullandı.

Murat Erat, İhracat, Akdeniz, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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