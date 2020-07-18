"Akdeniz'in Neo-Nazileri" belgeseli, 20 Temmuz'da izleyici ile buluşacak - Son Dakika

"Akdeniz'in Neo-Nazileri" belgeseli, 20 Temmuz'da izleyici ile buluşacak

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki ırkçı eylemlerin tüm boyutlarının ele alındığı "Akdeniz'in Neo-Nazileri" belgeseli, TRT World'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki ırkçı eylemlerin tüm boyutlarının ele alındığı " Akdeniz'in Neo-Nazileri" belgeseli, TRT World'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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Türkler ve göçmenlere karşı yapılan saldırıları anlatan, aynı zamanda Türkiye ve uluslararası alanda bu konuyla ilgili Güney Kıbrıs'ta yapılan ilk belgesel olma özelliği taşıyan yapım, 20 Temmuz saat 21.00'de ekranlara gelecek.

Aralarında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin bulunduğu ülkelerde çekimi gerçekleştirilen belgeselde, Altın Şafak (Golden Dawn) Partisi'nin kuruluş süreci, gerçekleştirdiği ırkçı eylemler ve diğer ırkçılık yapan partilerle kurduğu ilişkiler izleyicilerle paylaşılıyor.

Belgeselde ayrıca Güney Kıbrıs'ta Türk ve göçmenlere karşı yapılan saldırılar ile Kıbrıs'ta var olan EOKA (Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü) ırkçılığı, Rumlar tarafından anlatılıyor. Yunan partisi

Altın Şafak'ın Güney Kıbrıs'ta kurmuş olduğu ELAM partisinin dağlarda yapmış olduğu askeri

eğitimler, spor kulüplerine sızma girişimleri ve eğitim sistemine müdahalede bulunmaları da

ekranlara geliyor.

Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Yunanca olmak üzere 5 ayrı dilde hazırlanan belgesel, TRT World YouTube hesabından da izlenebilecek.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Akdeniz'in Neo-Nazileri' belgeseli, 20 Temmuz'da izleyici ile buluşacak - Son Dakika
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