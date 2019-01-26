Son Dakika Haberleri: Akdeniz'in Sibiryası"Nda Yollar Açıldı

Akdeniz'in Sibiryası"Nda Yollar Açıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta, vatandaşların soğuk havası dolayısıyla "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları Göksun ilçesinde ulaşım sağlanamayan ve kar kalınlığı 5 metreyi bulan yollar açıldı.

Akdeniz'in Sibiryası
Kahramanmaraş'ta, vatandaşların soğuk havası dolayısıyla " Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırdıkları Göksun ilçesinde ulaşım sağlanamayan ve kar kalınlığı 5 metreyi bulan yollar açıldı.

Büyükşehir ve Göksun belediyelerine bağlı 27 iş makinesiyle 50 kişi, yaklaşık 10 gün önce yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle kapanan 8 merkez ve 60 kırsal mahallenin ana arter yollarının açılışını tamamladı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, yaptığı açıklamada, büyükşehir ve Göksun Belediyesi ekiplerinin gece mesaisi de yaparak özellikle ana arter yolları açtığını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için belediye olarak her şeyi seferber ettiklerini dile getiren Aydın, yer yer 5 metre kar kalınlığına ulaşan yerlerde zor olsa da ekiplerin yoğun gayretiyle yolların açıldığını belirtti.

Merkeze uzak mahallelerdeki iş makinelerine mazot takviyelerinin yapıldığını dile getiren Hüseyin Coşkun Aydın, kademe ekibinin de bakım onarım ve arızaların tamiri için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Aydın, ekiplerin ilçe merkezindeki kar birikintilerini de kamyonlarla taşıdığını belirtti.

Buz kütleleri oluştu

İlçede merkezindeki evlerin saçak ve çatılarında da dev buz kütleleri oluştu.

Belediye ekipleri, tehlike oluşturan buz kütlelerini çatılara çıkarak tek tek temizledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Aydın, Göksun, Akdeniz, Güncel
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