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Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor... İki haftada ikinci kez ölü Caretta Caretta bulundu - Son Dakika

Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor... İki haftada ikinci kez ölü Caretta Caretta bulundu

02.01.2022 11:47

Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor.

Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor... İki haftada ikinci kez ölü Caretta Caretta bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde plaj ve balıkçı barınağının olduğu bölgede nesli tükenme tehlikesi altında olan 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen ölü Caretta Caretta bulundu

İki hafta öncede aynı bölgede 50 yaşlarında bir Caretta Caretta ölü olarak bulunmuştu

MERSİN - Doğu Akdeniz'den fırtına ile Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan plaj ve balıkçı barınağının olduğu bölgeye nesli tükenme tehlikesi altında olan 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen ölü Caretta Caretta vurdu. İki hafta öncede aynı bölgede 50 yaşlarında bir Caretta Caretta ölü olarak bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi halk plajı ile balıkçı barınağı karşısında kumsala 100 metre açıkta denizin üzerinde cansız ceratta ceratta belirdi. Caretta Caretta'nın uzun süre akıntı ile su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden balıkçılar harekete geçti. Bir tekne ile bölgeye giden balıkçılar, hayvanın telef olduğunu görmesi üzerine kanca yardımı ile barınağa çekti. Daha sonra sudan çıkarılan yaklaşık 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen deniz kaplumbağasının incelenmesi için yetkililere haber verildi.

Aynı bölgede iki hafta öncede 50 yaşlarında bir deniz kaplumbağası ölü olarak bulunmuştu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan her iki kaplumbağa ile ilgili yapılan ön inceleme de ölümlerinin doğal olarak değerlendirildiği, açık denizdeki fırtına ile geldiği aktarıldı. Geçtiğimiz ayda da Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölü bir deniz kaplumbağası bulunmuştu.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, Caretta Caretta ölümlerinin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Bundan iki hafta öncede 50 yaşlarında ölü bir Caretta Caretta denk geldi. Şimdi bunu da balıkçı arkadaşlar görmüş, gelirken duyarlı balıkçı arkadaşlarımız aldılar geldiler. Yetkililere teslim edeceğiz. Bu Caretta Carettalar denizlerin olmazsa olmazları. Ölümleri gerçekten bizi üzüyor. Bu 40 yaşlarında, bir insan ömrü gibi. Yazık bu da bir can taşıyor. Gerçekten Akdeniz'in bir simgesi, olmazsa olmazlarından Caretta Carettalar. Bizler bunların çoğalması içim uğraşacağız" dedi.

Deniz kaplumbağalarının açık denizde öldüğünü anımsatan Sakın, akıntılarla da sahile geldiğini kaydetti.

Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor... İki haftada ikinci kez ölü Caretta Caretta bulundu
Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor... İki haftada ikinci kez ölü Caretta Caretta bulundu
Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor... İki haftada ikinci kez ölü Caretta Caretta bulundu

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Caretta Caretta, Doğu Akdeniz, Fırtına, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor... İki haftada ikinci kez ölü Caretta Caretta bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz'in simgesi bir bir yok oluyor... İki haftada ikinci kez ölü Caretta Caretta bulundu - Son Dakika
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