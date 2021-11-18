Üye Girişi
AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA - Son Dakika

AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

18.11.2021 09:41

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur'da fotokapan yöntemiyle elde ettiği yaban hayvanlarına ait görüntülerden derleme yapıldı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur'da fotokapan yöntemiyle elde ettiği yaban hayvanlarına ait görüntülerden derleme yapıldı. Görüntülerde nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanları yer alıyor.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ormanlarda kurduğu fotokapanlar tarafından çekilen görüntülerde, yabani kedisi türleri karakulak, vaşak, alageyikler, porsuk, yaban domuzu, keklik, yer sincabı olarak da bilinen gelengi ve Düzlerçamı kuş türlerinden kızılkuyruk gibi hayvanlar yer alıyor. Hayvanların yaşamlarına dair, bir vaşak ve porsuğun karşılaşıp birbirlerinden ürkerek kaçışı gibi ilginç anlar da görüntülerde yer alıyor. Dronla görüntülenen gelengi ailesi de yuvasından çıkıp besleniyor. Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu'ndaki görüntülere ise iki alageyiğin kavgası yansıdı.

AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA
AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA
AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA
AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA
AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

Milli Parklar, Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargı dizisinde yeni yüz 09:56 Yargı dizisinde yeni yüz Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem 09:51 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı 09:37 İstanbul'da korkunç olay! Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı
Esra Erol'da 38 yıllık aşıkları buluşturan pırasa 09:28 Esra Erol'da 38 yıllık aşıkları buluşturan pırasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı 08:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz 08:09 Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri 07:15 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz 01:16 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz

Son Dakika Haberleri
09:58 Hırsızlar bebek kamerasında
09:56 Yargı dizisinde yeni yüz
09:50 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem
09:49 Köln'de Türk anne ve küçük oğlunun cesetleri Ren Nehri'nden çıktı
09:33 Samsun'da gri pasaport skandalı: 68 kişi gitti, 5 kişi döndü
09:32 Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum
09:30 Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi
09:27 Esra Erol'da 38 yıllık aşıkları buluşturan pırasa
09:21 Elektrikte kademeli tarife dönemi
09:05 Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim
Hırsızlar bebek kamerasında Hırsızlar bebek kamerasında         
09:59
"Binlerce şikayet mesajı aldım" diyen İmamoğlu: Sabit saat uygulamasını değiştireceğimize inanıyorum "Binlerce şikayet mesajı aldım" diyen İmamoğlu: Sabit saat uygulamasını değiştireceğimize inanıyorum         
09:53
Köln'de Türk anne ve küçük oğlunun cesetleri Ren Nehri'nden çıktı Köln'de Türk anne ve küçük oğlunun cesetleri Ren Nehri'nden çıktı         
09:50
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum         
09:33
Elektrikte kademeli tarife dönemi Elektrikte kademeli tarife dönemi         
09:22
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
"Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
07:23
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın         
01:21
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı         
23:26
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 10:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: AKDENİZ'İN YABAN HAYATI FOTOKAPANDA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement