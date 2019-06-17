Son Dakika Haberleri: "Akdeniz-Karadeniz Yolu Ordu'yu canlandıracak"
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"Akdeniz-Karadeniz Yolu Ordu'yu canlandıracak"

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun neredeyse bittiğini belirterek, "Sadece asfaltı olmayan ufak bir yeri var ama kamyonlar, tırlar buradan gidebiliyorlar.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun neredeyse bittiğini belirterek, "Sadece asfaltı olmayan ufak bir yeri var ama kamyonlar, tırlar buradan gidebiliyorlar. Akdeniz-Karadeniz yolu Ordu'yu canlandıracak." dedi.
Güler, "Ordu Deniziyle Barışıyor" projesi kapsamında Deniz Ticaret Odası yöneticileriyle makamında bir araya geldi.
Yapılacak yatırımlar hakkında konuklarıyla fikir alışverişinde bulunan Güler, Ordu'yu deniziyle barıştırmak için her türlü imkanın bulunduğunu söyledi.
Güler, Ordu'nun gelişimi için denizden faydalanmak gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Gece gündüz demeden Ordu'nun denizi hakkında neler yapılabileceğimizi düşünüyoruz. Ünye'de konteynır limanı yapmak gibi bir imkanımız var. Bu limandan her şey rahatlıkla çıkabilir. Trabzon ve Rize'ye göre kıyaslarsak en kısa yollardan biri olacak. Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'den Mersin'e getirilen ürünler de bizim oraya gelebilir. Eğer bir de demir yolu yapılırsa Türkiye'ye mukayese üstünlük çıkarabilir."
Kentteki balıkçı barınaklarının yat limanı, gemi ve otelle büyütülerek turizm amaçlı kullanılabileceğini ifade eden Güler, "Bizim havalimanımız var. Oradan kaptanı da yolcusu da buraya gelir. İşte size hazır yer. Yetkiyse yetkimiz, yerse yerimiz, niyetse niyetimiz var. Bunların hepsi sizin için bir imkan. Ben bütün ihtiyaçlarınızı sağlayabilirim." diye konuştu.
Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu projesine de değinerek, şunları kaydetti:
"Akdeniz- Karadeniz diye bir yolumuz var. Bütün mallar İstanbul Boğazı'nı, Ege'yi ve Akdeniz'i dolaşmadan doğrudan Ordu'dan Mersin'e inebiliyor. Ordu-Mersin arasında da 41 vilayet var. Bu şehirler ithalat ve ihracatlarında ya Ordu'dan Karadeniz'e gidecek ya da Mersin'den Akdeniz'e gidecek. Bu yol neredeyse bitti, sadece asfaltı olmayan ufak bir yeri var ama kamyonlar, tırlar buradan gidebiliyorlar. Akdeniz-Karadeniz yolu Ordu'yu canlandıracak."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:49 Kaynak: AA
Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz, Ordu, Akdeniz
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