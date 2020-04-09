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Akdeniz Kimya'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
6 saat önce
Milli Dayanışma Kampanyası'na, Akdeniz Kimya'dan destek geldi.
Milli Dayanışma Kampanyası'na, Akdeniz Kimya'dan destek geldi.
Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgının oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmek için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Akdeniz Kimya, 1 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:23 Kaynak: İHA
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