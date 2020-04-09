Akdeniz Kimya'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Milli Dayanışma Kampanyası'na, Akdeniz Kimya'dan destek geldi.



Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgının oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmek için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Akdeniz Kimya, 1 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. - İSTANBUL