Akdeniz Körfezi'nde köpek balığı ve fok heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Körfezi'nde köpek balığı ve fok heyecanı - Son Dakika

Akdeniz Körfezi'nde köpek balığı ve fok heyecanı

6 saat önce

Antalya Körfezi'nde aynı gün içerisinde köpek balığı ve Akdeniz foku görüntülendi.

Akdeniz Körfezi'nde köpek balığı ve fok heyecanı, System.String[]

Antalya Körfezi'nde aynı gün içerisinde köpek balığı ve Akdeniz foku görüntülendi. Balıkçıların oltasına takılan köpek balığı tekneye alınırken, ayrı bir noktada Rus turistlerin görüntülediği fokun ise su üzerindeki dansı oldukça ilgi çekti.

Dün sabah saatlerinde Kaleiçi ve Düden Şelalesi açıklarında balıkçılar ve Rus turistler tarafından köpek balığı ile Akdeniz foku görüntülendi. Düden Şelalesi açığında balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 3 metrelik köpek balığı tekneye alındı. Bu anları cep telefonuyla çeken balıkçılar, köpek balığını tekrar geri salacaklarını belirtti. Aynı gün içerisinde ise Kaleiçi'nden açılan bir tur teknesindeki Rus turistler, su üzerinde bir foku fark edince cep telefonlarına sarıldı.

Suyun üzerinde adeta dans eden fok, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

(İHA)

Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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