Akdeniz Körfezi'nde yakalanan

Antalya Körfezi'nde üç ay içerisinde ikinci defa şeytan vatozu yakalandı.

Konyaaltı Plajı'nda "at çek" yöntemiyle balık avlayan Süleyman Yıldırım'ın oltasına büyük bir balık takıldı. Balığı kıyıya çıkartmayı başaran Yıldırım, farklı bir tür olduğunu tespit ettiği deniz canlısını fotoğrafını çektikten sonra suya geri saldı.

Yıldırım, balığın fotoğrafını Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ile paylaştı.

Balığın, Antalya Körfezi'nde daha önce sadece bir kez görülen şeytan vatozu olduğunu belirleyen Gökoğlu, AA muhabirine, şeytan vatozunun yaklaşık üç ay önce de Antalya Yat Limanı açıklarında bir balıkçının ağına takılması sonucu yakalandığını hatırlattı.

Fotoğraflara bakıldığında balığın yaklaşık 20 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Gökoğlu, şunları kaydetti:

"Kaçak avlanma nedeniyle dünyadaki sayıları hızla azalıyor. Kulakları sivri, siyah renkte ve yarasaya benzediği için şeytan vatoz ismini taşıyor. Akdeniz için çok önemli ve nadir bulunan bir tür. Balıkçılar yakaladıklarında zaman kaybetmeden denize geri bırakmalılar. Bu deniz canlıları temiz suları severler. Balığın Antalya'da yakalanması, sularımızın temiz olduğunu da gösteriyor. Az yavru verdikleri için de koruma altındalar. Umarım nesilleri bu sularda yüzyıllar boyu devam eder."

Balıkçı Süleyman Yıldırım ise balığı ilk gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Balığın kendisini çok yorduğunu anlatan Yıldırım, "Daha önce vatoz görmüştüm ama siyah renkte olanı ve sivri kulaklısını ilk kez gördüm." dedi.