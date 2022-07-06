Akdeniz koylarını aratmayan vadiler keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Akdeniz koylarını aratmayan vadiler keşfedilmeyi bekliyor

06.07.2022 11:32
Akdeniz koylarını aratmayan vadiler keşfedilmeyi bekliyor

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan Yediboru Vadisi, Akdeniz ve Ege koylarını aratmıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde bulunan Yediboru Vadisi, Akdeniz ve Ege koylarını aratmıyor. Yöre halkı tarafından piknik ve yüzme alanı olarak tercih edilen vadi, doğaseverleri bekliyor.

Kumu ve suyu ile Akdeniz ve Ege koylarını aratmayan Yediboru Vadisi yöre halkının gözde piknik yüzme olanı olarak biliniyor. Fotoğrafçı Ayhan Babat, Yediboru Vadisi'nin doğası ve güzel manzarasıyla insanları kendine hayran bıraktığını ifade etti. Babat, "Buraları fotoğraflamak ve görüntülemek için buradayım. Bu fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşarak Şırnak'ın doğal güzelliklerini yaymaya ve bütün ülkenin görmesi için çaba sarf ediyoruz. Herkesi Yediboru bölgesine bekliyoruz. Önemli bir doğa alanı buranın, her zaman korunmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde bozulmasını istemiyoruz. Piknikçiler olsun, fotoğrafçılar olsun veya bölge halkı olsun bölgede genel olarak aktifler. Halk dilinde buraya Şenoba sahilleri veya Yediboru sahilleri deniliyor. Çünkü kumu ile suyuyla biraz sahilleri andırıyor özellikle gün batımında çok güzel manzaralar yakalayabiliyoruz. Herkesi Şırnak'ın doğasını keşfetmeye bekliyoruz" dedi.

(Ayhan Babat - İHA)

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Şenoba, Şırnak, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz koylarını aratmayan vadiler keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

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