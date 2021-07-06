Dörtyol' da Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Dörtyol' da Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Toplantısı YapıldıDörtyol Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Akdeniz Meyve Sineği 2021 yılı ulusal eylem planı tanıtım toplantısı Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapıldı. Akdeniz Meyve Sineği 2021 yılı ulusal eylem planı tanıtım toplantısına Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr Ersin Bile, Tarım ve Orman İl Müdürlü Ergün Çolakoğlu ve diğer yetkililer ile üreticiler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürlü Ergün Çolakoğlu; " Hatay da narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olduklarını belirterek " İlimiz Türkiye'de Narenciye ihracatında üst sıralarda yer almaktadır Narenciye üretimindeki verim kayıplarının önemli bir bölümünü Akdeniz meyve sineği adlı zararlıdan kaynaklanmaktadır. Akdeniz meyve sineği (AMS), polifag bir zararlı olup dış karantinaya tabi ve ihracatta toleransı sıfırdır. Turunçgillerin en önemli zararlısı olan AMS mücadelesi ülkemiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir " dedi. Dörtyol Kaymakamı Ali Murat Kayhan' da "Akdeniz meyve sineği başta Narenciye olmak üzere diğer ürünlerde de etkili olabiliyor bu nedenle biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele şeklinde yapılan bu çalışmalara top yekün katılmak gerekiyor ancak bu şekilde bir başarı elde edilebiliyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr Ersin Dilber ise Akdeniz meyve sineği mücadelesi için tüm paydaşlar tarafından sorumluluk alınması gerektiğini vurgulayarak katılımcıların görüşlerini aldı.