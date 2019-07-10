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Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele toplantısı

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçtiğimiz yıl Akdeniz meyve sineği ile toplu mücadelede önemli başarılar elde ettikleri çalışmaların aynı kararlılıkla devam etmesinin verimliliğin artmasına vesile olacağını söyledi.

Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele toplantısı, System.String[]
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçtiğimiz yıl Akdeniz meyve sineği ile toplu mücadelede önemli başarılar elde ettikleri çalışmaların aynı kararlılıkla devam etmesinin verimliliğin artmasına vesile olacağını söyledi.

"Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele Toplantısı" Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 15 ilçenin tarım ve orman müdürü ile şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, tarım zararlılarıyla mücadelede yapılması gerekenler ve alınacak önlemler tüm detaylarıyla değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde il ve ilçe müdürlüklerinden oluşan 30 ekip ve 30 araçla her gün sahada yapılan denetim ve yayım çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, "Geçtiğimiz yıl Akdeniz meyve sineği ile toplu mücadelede önemli başarılar elde ettik. Akdeniz meyve sineği izleme projesi kapsamında monitör amaçlı asılan tuzaklarda yapılan incelemelerde popülasyonun önceki yıllara oranla oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. Çalışmalarımızın aynı azim ve kararlılıkla devam etmesi tarım cenneti olan Adana'mızdaki verimliliğin artmasına vesile olacaktır. Adana'mızın tarımsal potansiyeline katkı sağlayacak bu mücadelemizde herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıda; bahçede tek kalan vuruklu meyveler ile yere düşen meyvelerin toplatılması, tarlada kalan meyve atıklarının yok edilmesi ile kavun ve karpuz tarlalarının teknik personeller eşliğinde çiftçiler tarafından sürdürülmesi yönündeki çalışmalar da ele alındı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
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