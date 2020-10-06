Akdeniz meyve sineğine karşı çekici tuzakla mücadele - Son Dakika

İzmir'de Akdeniz meyve sineğine karşı mücadelenin çekici tuzakla gerçekleştirileceği bildirildi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020-2022 yılları Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı kapsamında Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçe müdürlükleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı ve Ege İhracatçılar Birliği tarafından çalışma yürütülecek.

Çalışma çerçevesinde Menderes, Seferihisar ve Selçuk İlçelerinde toplam 15 dekar meyve bahçesine diamonyum fosfat kullanarak tuzak kurulacak, tuzak kontrolleri yapılacak ve çalışmanın sonuçları değerlendirilecek.