Son Dakika Haberleri: Akdeniz Off-Road Kupası

Akdeniz Off-Road Kupası

23 dakika önce

Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayak final yarışı, Osmaniye'de yapıldı.

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Akdeniz Off-Road Kupası 1. ayak final yarışı, Osmaniye'de yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kadirli Belediyesi ve Kadirli Offroad Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Topraktepe köyünde oluşturulan off-road pistinde gerçekleştirildi.

Çeşitli illerden 16 aracın katıldığı organizasyonda, sporcular yaklaşık 5 kilometreden oluşan 4 turluk etapta çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Bazı araçların arızalandığı yarışlarda, motosikletçiler de özel gösteri sundu.


Küçük kazaların da meydana geldiği yarışmalar sonunda, S1 kategorisinde Mehmet Baki Arpasatan ve Muhammet Emin Başel, S2'de İrşat Biçer ve Fettah Yiğit, S3'te Kemal Arıcan ve Emre Temel, S4'te Abdullah Çardak ve Çağdaş Bağdatlı birinci oldu.


Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:48 Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kadirli, Osmaniye, Akdeniz, Spor
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