Yarışmanın ilk günü ekipler, 2014'te gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık antik kentin tanıtılması amacıyla "Lyrboton Kome" etabında mücadele etti.

Kepez Belediyesi ile Antalya Off-Road ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle Varsak 'taki pistte, 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları düzenlendi.

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