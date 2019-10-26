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Akdeniz Off-Road Kupası

1 saat önce

Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesinde başladı.

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Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesinde başladı.

Kepez Belediyesi ile Antalya Off-Road ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle Varsak'taki pistte, 2019 Akdeniz Off-Road Kupası 3. Ayak Yarışları düzenlendi.

Yarışmanın ilk günü ekipler, 2014'te gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık antik kentin tanıtılması amacıyla "Lyrboton Kome" etabında mücadele etti.

Yarışmanın ikinci gününde "Varsak" ismini taşıyan özel seyirci etabı gerçekleştirilecek, 50 sporcu, 25 off-road aracıyla yarışacak.

Yarışlar, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

Antalya, Akdeniz, Varsak, Kepez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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