"Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi" Dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi' Dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdi - Son Dakika

"Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi" Dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi"nin Dünya genelinde en iyi 5 Küresel Çevre Fonu (GEF) projesi arasına girdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi"nin Dünya genelinde en iyi 5 Küresel Çevre Fonu (GEF) projesi arasına girdiğini söyledi.


Ormanlardaki faydalanmanın arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen OGM, 2013 yılında "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi" Projesini, UNDP ile birlikte hayata geçirdi.


Proje ile Akdeniz bölgesinin ekolojik ve sosyo-ekonomik özelliklerini temsil eden Andırın, Pos, Gülnar, Gazipaşa ve Köyceğiz'de amenajman planları entegre bir şekilde hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Biyolojik çeşitlilik, yangın yönetim planları, karbon odaklı deneme alanları, böcek zararlıları yayılış haritaları, ekoturizm alanları, odun dışı orman ürünleri ve endüstriyel ağaçlandırma alanları ise yine orman amenajman planlarına entegre edildi. Ayrıca proje ile biyolojik çeşitliliğin korunması, karbon emisyonunun azaltılması ve sosyal faydalar gibi ormanların sağladığı tüm faydaları bir arada gözeterek, alınacak tedbir ve faaliyetleri içeren örnek amenajman planları hazırlanmış oldu.


Değer zinciri çalışması yapıldı


Projenin örnek bir proje olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Proje kapsamında defne, kekik ve keçiboynuzu gibi odun dışı ürünler için 'Değer Zinciri' çalışmaları yapılarak, bu çalışmalar sonucunda önemli alanlarda hasılat ve üretim planları hazırlandı. Ayrıca geleceğe dönük modellemelerin yapılabildiği ve senaryoların geliştirilebildiği 'Karar Destek Sistemi' yazılımı tamamlandı" dedi.


Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesinin dünya ormancılığında da takdirle karşılandığını da vurgulayan Bakan Pakdemirli, projenin Dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdiğini sözlerine ekledi. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Köyceğiz, Andırın, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:48 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak         
14:47
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?         
14:29
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti         
14:14
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 20:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi" Dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]