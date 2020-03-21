"Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi" Dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi Projesi"nin Dünya genelinde en iyi 5 Küresel Çevre Fonu (GEF) projesi arasına girdiğini söyledi.



Ormanlardaki faydalanmanın arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen OGM, 2013 yılında "Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi" Projesini, UNDP ile birlikte hayata geçirdi.



Proje ile Akdeniz bölgesinin ekolojik ve sosyo-ekonomik özelliklerini temsil eden Andırın, Pos, Gülnar, Gazipaşa ve Köyceğiz'de amenajman planları entegre bir şekilde hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Biyolojik çeşitlilik, yangın yönetim planları, karbon odaklı deneme alanları, böcek zararlıları yayılış haritaları, ekoturizm alanları, odun dışı orman ürünleri ve endüstriyel ağaçlandırma alanları ise yine orman amenajman planlarına entegre edildi. Ayrıca proje ile biyolojik çeşitliliğin korunması, karbon emisyonunun azaltılması ve sosyal faydalar gibi ormanların sağladığı tüm faydaları bir arada gözeterek, alınacak tedbir ve faaliyetleri içeren örnek amenajman planları hazırlanmış oldu.



Değer zinciri çalışması yapıldı



Projenin örnek bir proje olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Proje kapsamında defne, kekik ve keçiboynuzu gibi odun dışı ürünler için 'Değer Zinciri' çalışmaları yapılarak, bu çalışmalar sonucunda önemli alanlarda hasılat ve üretim planları hazırlandı. Ayrıca geleceğe dönük modellemelerin yapılabildiği ve senaryoların geliştirilebildiği 'Karar Destek Sistemi' yazılımı tamamlandı" dedi.



Akdeniz Entegre Orman Yönetimi Projesinin dünya ormancılığında da takdirle karşılandığını da vurgulayan Bakan Pakdemirli, projenin Dünya genelinde en iyi 5 GEF projesi arasına girdiğini sözlerine ekledi. - ANKARA