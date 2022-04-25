Türkiye'nin ağaçlandırma başarısına uluslararası ödül - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ağaçlandırma başarısına uluslararası ödül

25.04.2022 10:08
Türkiye'nin ağaçlandırma başarısına uluslararası ödül

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) yürüttüğü başarılı ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nce (Akdeniz-PA) 'Kurum Başarı Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) yürüttüğü başarılı ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nce (Akdeniz-PA) 'Kurum Başarı Ödülü'ne layık görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada iklim değişikliği, kuraklık ve çevre konularının giderek önem kazanması üzerine, 2021'de başarılı çalışmalar yürüten OGM, Akdeniz-PA Türk Delegasyonu Başkanlığı tarafından 'Kurum Başarı Ödülü'ne aday gösterildi. Türkiye'nin de yer aldığı 28 ülkenin üye olarak, 5 ülkenin de ortak statü ile faaliyet gösterdiği Akdeniz-PA'nın ilgili kurullarının yaptığı değerlendirme sonucunda, bir yılda 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan OGM, 'Kurum Başarı Ödülü'ne layık görüldü.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, OGM'nin böyle bir ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye'nin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı; en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Avrupa'da 1'inci dünyada, 4'üncü ülke olduğunu ifade etti. Özellikle yaz aylarında hava şartları ve diğer nedenlerle Türkiye'de çok sayıda orman yangını çıktığını hatırlatan Kirişci, orman teşkilatının yeni teknolojilerle donatılarak bu yangınların önüne geçilmesi için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.


YORUMLAR
500
Vahap Seçer, Çocuklara Seslendi: 'Sizlerin Mutluluğu ve Başarısı Hepimizin Mutluluğu, Başarısı ve Gururu Olacaktır' Vahap Seçer, Çocuklara Seslendi: 'Sizlerin Mutluluğu ve Başarısı Hepimizin Mutluluğu, Başarısı ve Gururu Olacaktır' Vali Elban: 'Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı' Vali Elban: 'Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ağaçlandırma başarısına uluslararası ödül - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Tüketicinin yüzü gülecek! Ucuz sebze muftağa geri dönüyor!
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 Odun toplamak için ormana giden işçiler, insan kafatası buldu
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
10:31 HDP'li Garo Paylan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum
10:30 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında net konuştu: Terör örgütü çöküşte
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ağaçlandırma başarısına uluslararası ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement