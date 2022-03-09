Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Dubai'de toplandı - Son Dakika
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Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Dubai'de toplandı

09.03.2022 20:13
Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Dubai'de toplandı

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (PAM) 16. Genel Kurul Toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde başladı.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (PAM) 16. Genel Kurul Toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde başladı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dubai'de düzenlenen toplantı iki gün sürecek.

Toplantıda parlamenterler ve hükümet yetkililerinin yanı sıra resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından 120 katılımcının yer aldığı kaydedildi.

Açılışta konuşan BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Sakır Gabbaş, PAM'ın barışı, güvenliği ve uluslararası iş birliğini destekleyen en etkili oluşumlardan biri olduğunu ifade etti.

Gabbaş, toplantının tüm dünyada savaşları önlemenin yanı sıra güvenliği, barışı ve hoşgörüyü teşvik etmeye yardımcı olacak olumlu ve etkili sonuçlar üretmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de PAM'a gönderdiği mesajda, "Parlamentolar, insanları politikanın merkezine koymada hayati öneme sahiptir. Daha barışçıl ve adil bir dünyayı ancak birlikte inşa edebiliriz." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu Dubai'de toplandı - Son Dakika


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