Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 5 tünel ile 2 viyadüğün açılması hedefleniyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin ile Antalya'yı bağlayan Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde bu yıl 5 tünel ile 2 viyadüğü daha açmayı hedeflediklerini belirtti.

Elvan, Mersin'deki programı kapsamında kendi adını taşıyan Silifke ilçesindeki Öğretmenevi'nde sanayiciler ile sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin yöneticilerinin sorunlarını dinledi.

Taleplerin ardından konuşan Elvan, ulaşımla ilgili en önemli projelerden birinin Akdeniz Sahil Yolu olduğunu, projenin çok zorlu bir coğrafyada gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yolda tünel çalışmalarının devam ettiğini belirten Elvan, "Şu anda 5 tünel ve 2 viyadükte çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılki hedefimiz bu 5 tünel ile 2 viyadüğün açılışını gerçekleştirmek." dedi.

Mersin'de ulaşım projelerine 2019 yılında 800 milyon liraya yakın bütçe kullanıldığını ifade eden Elvan, bunun büyük bir kısmının Akdeniz Sahil Yolu ile Mut-Silifke yoluna harcandığını aktardı.

Elvan, Mut-Silifke yolunun da önemli bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Mut-Silifke yoluna başlayalı yaklaşık 1,5 yıl oldu. Çok hızlı ilerliyoruz. Şu anda 2 tünelimiz bitti. Betonlama ve trafiğe bağlanma çalışmaları kaldı. Bir tünelde çalışma sürüyor. Buradaki 2 tünel ve Akdeniz Sahil Yolu'ndaki 5 tünelle inşallah 7 tüneli açmayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin yanı sıra Mersin ile Antalya arasındaki ulaşımı rahatlatacak bir diğer çalışmanın da Çeşmeli- Taşucu Otoyolu olduğunu aktaran Elvan, ilk etapta Çeşmeli'den Kızkalesi çıkışına kadar olan kesimin ihalesine çıkılacağını söyledi.

"Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldı"

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda da çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda üst yapı ihalesine çıkıldı. 4 Şubat itibarıyla tüm teklifler alınmış olacak. Bakanlık değerlendirmeyi yapacak. İnşallah şubat ayı sonuna doğru üst yapıda yapım çalışmalarına başlayacağız. Buradaki hedefimiz açıkçası bir yıl gibi bir sürede bu yatırımı tamamlamak. Sıkıntılar, aksaklıklar yaşadık ama inşallah sonuca ulaştıracağız. Zor olan alt yapı kısmı bitti. Biten pistimiz uçak inebilecek konumda."

Elvan daha sonra Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile Mut ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Gezende Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni de ziyaret eden Elvan, buradaki tesiste sivil toplum kuruluşlarının ve üreticilerin sorunlarını dinledi.