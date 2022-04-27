Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor - Son Dakika
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Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor

27.04.2022 10:17
Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor

Mersin'in 321 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse her noktasında görülen denizanalarının sayıları, günden güne azalıyor.

Mersin'in 321 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse her noktasında görülen denizanalarının sayıları, günden güne azalıyor. 15-20 gün önce bütün sahil şeridinde gözüken denizanaları, artık bir kaç noktada ve çok az sayıda görünüyor. Prof. Dr. Deniz Ayas, şu anda denizanalarının yoğunluğunda ciddi bir düşüş olduğunu belirterek, "Birkaç nokta hariç denizanaları körfezde bulunmuyor. Denize girilebilecek kısımlarda herhangi bir denizanası popülasyonu yok" dedi.

Son aylarda Doğu Akdeniz'i saran denizanaları, Mersin'in merkezinde de sahillere kadar inmişti. İlk önce Silifke ve Erdemli ilçelerinde görünen denizanaları, bir süre sonra merkez kıyılarda da görülmeye başlanmıştı. Açık denizde balıkçıların kabu su haline gelen, sahillere de ölü olarak vuran denizanaları, deniz kenarında gezintiye çıkan vatandaşları tedirgin etmişti. 15-20 gün önce bütün sahil şeririnde gözüken denizanaları, artık birkaç noktada ve çok az sayıda görünüyor.

"BİRKAÇ NOKTA HARİÇ DENİZANALARI KÖRFEZDE BULUNMUYOR"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanalarının geçen yazdan beri bu bölgelerde var olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda çok yoğunlaştığını vurgulayan Ayas, "Özellikle ocak, şubat, mart ve nisan ayının başlarında çok fazla görüldü. Sevindirici haber şu ki, biz denizanalarını turizme etkisi yönünden izliyorduk. Şu anda denizanalarının yoğunluğunda çok ciddi bir düşüş var. Bir kaç nokta hariç denizanaları körfezde bulunmuyor" diye konuştu.

"AKINTIYLA BİRLİKTE KÖRFEZDEN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda denizanalarının Mersin körfezinin tamamını kapladığının altını çizen Ayas, "Bu özellikle 'rhopilema nomadica' dediğimiz Kızıldeniz kökenli olan denizanası türü çok yoğun bir şekilde bulunuyordu. Tabi bunun popülasyonunun düşmesinde caretta carettalar da etkili oldu. Şu anda caretta carettalar yumurta bırakmak için Mersin körfezine geliyorlar. Carettaların da ana besinlerinde biri de bu denizanaları. Biz carettaların bu popülasyonun düşmesinde önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında sahillere çok ciddi oranda ölü deniz anası vurdu. Bunlar da popülasyonu azalttı. Ancak ana motor gücü akıntı sistemleriyle deniz analarının büyük bir popülasyonunun körfezden çıktığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu

Denize girilmesiyle ilgili de bir problem olmadığının altını çizen Ayas, "İnsanların denize girmemesi için hiçbir neden yok. Herhangi bir sahilde denizanası riski yok. Tamamen bitmesi Haziran ayını bulur ama şu anda özellikle denize girilebilecek kısımlarda herhangi bir denizanası popülasyonu yok" ifadelerini kullandı.

(Koray Ünlü-Halil İbrahim Varlı - İHA)

Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor
Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor
Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor
Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor
Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor

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İhlas Haber Ajansı, Doğu Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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