Akdeniz Tekstil Forumu Meditex 2021, İZTO tarafından online düzenlendi

İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) düzenlediği 6'ncı Akdeniz Tekstil Forumu (Meditex), 'Akdeniz Moda Endüstrisinde Tasarım ve Markalaşmanın Önemi' temasıyla online gerçekleştirildi.

Akdeniz'in en prestijli tekstil etkinliklerinin başında gelen, bölge havzasında yer alan 23 ülkenin kurumlarını, iş insanlarını ve akademisyenlerini buluşturan Meditex, bu yıl farklı Akdeniz ülkelerinden moda ve tekstil sektörünü temsil eden 14 konuşmacının katılımıyla yapıldı. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) nezdinde İZTO'nun online gerçekleştirdiği forumda konuşmacılar, 'Akdeniz Moda Endüstrisinde Tasarım ve Markalaşmanın Önemi' teması kapsamında Türkiye'nin markalaşma stratejisi, İzmir ve gelinlik sektörü, kümeleşme örnekleri, tüketici davranışlarındaki değişim, sürdürülebilirlik, sektörde 'Akdeniz Markası' yaratmak ve pazarlama stratejileri konularındaki görüşleri ile öngörülerini paylaştı.