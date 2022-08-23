Turizmciler sezondan memnun - Son Dakika
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Turizmciler sezondan memnun

23.08.2022 15:23

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde salgın sonrası en iyi sezonu yaşadıklarını belirterek, Avrupa ülkelerinden taleplerin arttığını söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde salgın sonrası en iyi sezonu yaşadıklarını belirterek, Avrupa ülkelerinden taleplerin arttığını söyledi.

Yağcı, Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen AKTOB Geleneksel Ağustos Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel salgın ve Rusya Ukrayna savaşına rağmen bu yıl iyi bir sezon yaşandığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sektör paydaşları ile yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini dile getiren Yağcı, "Hiçbir başarı tesadüf değil, çok çaba harcadık, yoğun çalıştık. Başarılı da olduk. Sezon olarak iyi bir durumdayız." dedi.

Yağcı, turizmin ülke ekonomisinde cari açığın kapatılmasında etkin rol oynadığını, birçok sektöre de can suyu olduğunu ifade etti.

Turizm hareketliliğinin gerek ülke genelinde gerekse Antalya'da arttığına işaret eden Yağcı, "Avrupa ülkelerinden güçlü talepler var. Gelecek için daha umutluyuz. Rusya, Ukrayna hariç Almanya, Romanya, İngiltere, Polonya'dan turist sayılarında artma var." diye konuştu.

Yağcı, krizleri başarılı şekilde atlattıklarını, artık krizlerin sonuçlarının da iyi anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Özellikle pazar ve ürünün çeşitliliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Yağcı, "Dünyada sorunlar hiç bitmiyor, biri bitse, başka bir şey başlıyor. Buna yönelik alabileceğimiz tüm önlemleri almalıyız. İşi bilen bir sektörüz, bilgi birikimimiz çok fazla. Önlemlerimizi alarak olumsuz etkileri en aza indirmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yağcı, toplantıda turizmde yaşanan gelişmelerle ilgili sektör paydaşlarına sunum yaptı.

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Kaynak: AA

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