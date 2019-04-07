Akdeniz
Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda Türkiye
44 madalya kazandı.
Organizasyonun 27'ncisi Antalya
'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.
Ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 13 ülkeden 357 sporcu katıldı.
Organizasyona 100 sporcu ile katılan Türkiye, 9 altın, 14 gümüş ve 21 bronz madalya kazandı.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da başarılı bir şampiyona geçirdiklerini söyledi.
Amaçlarının sporcuları daha büyük organizasyonlara hazırlamak olduğunu belirten Delihasan, "Türkiye genelinde karateye ilgi çok fazla. Ciddi sayılarla Türkiye Şampiyonaları yapıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 260 bin sporcumuz karate yapıyor. Karatede, ülke olarak çok iyi durumdayız." diye konuştu.
Bir taraftan da 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na hazırlandıklarını kaydeden Delihasan, olimpiyatlarda madalya kazanmak istediklerini vurguladı.
Madalya alan Türk sporcular
Akdeniz ülkelerini buluşturan organizasyonda madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular şöyle:
Altın madalya:
Menekşe Vardar (Ümit kadınlar kata)
Müşerref Özdemir (Ümit kadınlar 47 kilo) Hatice
Aysima Kurt (Ümit kadınlar 54 kilo)
Abdulsamet Köse (Ümit erkekler 52 kilo)
Keyda Nur Çolak (Genç
kızlar kata) Enes Özdemir
(Genç erkekler kata)
Gülşen Demirtürk (21 yaş altı kadınlar 50 kilo)
Damla Ocak (21 yaş altı kadınlar 55 kilo)
Berk Erol (21 yaş altı erkekler 50 kilo) Gümüş
madalya:
Hülyanur Gümüş (Ümit kadınlar kata)
Yunus Emre Sofuoğlu (Ümit erkekler kata)
Sudenur Aksoy (Ümit kadınlar 54 kilo) Mehmet Nalbant
(Ümit erkekler 63 kilo) Adem Alper
Çoban (Ümit erkekler 70 kilo) Ayşe Yılmaz
(Genç kızlar kata)
Hüseyin Altundal (Genç erkekler kata)
Fatma Naz Yenen (Genç kızlar 59 kilo) Mehmet Batuhan Özdemir
(21 yaş altı erkekler kata)
Asena Pekmezoğlu (21 yaş altı kadınlar 55 kilo)
Rukiye Şenol (21 yaş altı kadınlar 61 kilo)
Ömer Abdurrahim Özer (21 yaş altı erkekler 67 kilo)
Bedir Demirok (21 yaş altı erkekler 84 kilo)
Ömer Faruk Arslan
(21 yaş altı erkekler + 84 kilo)
Bronz madalya: Ilgın Işık Yılmaz
(Ümit kadınlar 47 kilo)
Türkan Ayer (Ümit kadınlar 54 kilo)
Gülçin Akyıldız (Ümit kadınlar +54 kilo)
Gökdeniz Akdemir (Ümit erkekler 52 kilo)
Ömer Faruk Yürür (Ümit erkekler 57 kilo)
Mustafa Eray Karaboğa (Genç erkekler kata)
Gülşah Uyumaz (Genç kızlar 48 kilo) Fatma Uygur
(Genç kızlar +59 kilo)
Mümincan Baylan (Genç erkekler 55 kilo)
Siyament Turhan (Genç erkekler 61 kilo) Hakan Çelik
(Genç erkekler 68 kilo)
Eren Akkurt (Genç erkekler 76 kilo)
Uğur Burak Özgündüz (Genç erkekler +76 kilo)
Arzu Firdevs Koç (21 yaş altı kadınlar kata)
Selahattin Güngel (21 yaş altı erkekler kata)
Merve Tekin (21 yaş altı kadınlar 50 kilo)
Aslıhan Aygüneş (21 yaş altı kadınlar 61 kilo)
Rumeysa Yıldız (21 yaş altı kadınlar 68 kilo)
Hatice Hale Nur Punar (21 yaş altı kadınlar +68 kilo)
Vahide Köse (21 yaş altı kadınlar +68 kilo) Fatih
İzgi (21 yaş altı erkekler 67 kilo)