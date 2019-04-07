Son Dakika Haberleri: Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası

Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası

32 dakika önce

Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda Türkiye 44 madalya kazandı.

Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda Türkiye 44 madalya kazandı.

Organizasyonun 27'ncisi Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 13 ülkeden 357 sporcu katıldı.

Organizasyona 100 sporcu ile katılan Türkiye, 9 altın, 14 gümüş ve 21 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da başarılı bir şampiyona geçirdiklerini söyledi.

Amaçlarının sporcuları daha büyük organizasyonlara hazırlamak olduğunu belirten Delihasan, "Türkiye genelinde karateye ilgi çok fazla. Ciddi sayılarla Türkiye Şampiyonaları yapıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 260 bin sporcumuz karate yapıyor. Karatede, ülke olarak çok iyi durumdayız." diye konuştu.

Bir taraftan da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandıklarını kaydeden Delihasan, olimpiyatlarda madalya kazanmak istediklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:55 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Akdeniz, Spor
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