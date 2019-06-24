Son Dakika Haberleri: Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası

41 dakika önce

Türkiye, Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda takım sıralamasında erkeklerde birinci, kızlar ve genel toplamda ikinci sırayı alarak önemli bir başarı elde etti.

Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası, System.String[]
Türkiye, Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda takım sıralamasında erkeklerde birinci, kızlar ve genel toplamda ikinci sırayı alarak önemli bir başarı elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcular, 12 altın, 14 gümüş ve 5 bronz madalya kazanırken, 6 Türkiye, 2 de şampiyona rekoru kırdı.
Takım sıralamasında erkelerde birinciliği elde eden Türkiye, kızlar ve genel toplamda ikinci oldu.
Yüzme Milli Takımı, ilk kez Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nı erkekler, kızlar ve genel toplamda ilk 2 sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Türkiye, Akdeniz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'ye olan yakınlığıyla tanınan Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı AK Partili Yeneroğlu'ndan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken paylaşım Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:22:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]