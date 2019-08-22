Akdeniz ülkelerinde kaç yangın söndürme uçağı var?
32 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin elinde orman yangınlarıyla mücadele edecek bir uçak filosunun bulunmadığını açıkladı. Peki, Türkiye gibi Akdeniz'e kıyısı olan ve sıcak havaların da etkisiyle sık sık orman yangınlarıyal karşı karşıya kalan diğer ülkelerde durum nasıl?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin elinde orman yangınlarıyla mücadele edecek bir uçak filosunun bulunmadığını açıkladı. Ayrıca Türk Hava Kurumu'nun elindeki Canadair CL-215 model 6 uçaktan üçünün faal olmadığı belirtildi. Bakan Pakdemirli, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken 3 uçağın motor yuvalarının boş olduğunu söyledi.
Söz konusu 6 uçak geçen yıl Bakan Pakdemirli tarafından Yunanistan'a yardım için önerilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:30
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