Son Dakika Haberleri: Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü incelenecek

Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü incelenecek

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akbudak'ın görev aldığı MEDITOMATO isimli proje ile Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü bilimsel incelemeye alınacak.

Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü incelenecek, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akbudak'ın görev aldığı MEDITOMATO isimli proje ile Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü bilimsel incelemeye alınacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30 

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Akdeniz, Ekonomi
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