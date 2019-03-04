Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü incelenecek
1 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akbudak'ın görev aldığı MEDITOMATO isimli proje ile Akdeniz ülkelerindeki domates sektörü bilimsel incelemeye alınacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Akbudak'ın görev aldığı MEDITOMATO isimli proje ile Akdeniz
ülkelerindeki domates sektörü bilimsel incelemeye alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30
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