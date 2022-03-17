Akdeniz ülkelerinden bilim insanları deniz kaplumbağaları için Denizli'de buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz ülkelerinden bilim insanları deniz kaplumbağaları için Denizli'de buluştu

17.03.2022 14:44
Akdeniz ülkelerinden bilim insanları deniz kaplumbağaları için Denizli'de buluştu

Akdeniz ülkelerinden bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, deniz kaplumbağalarının korunması konusunda Denizli'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Akdeniz ülkelerinden bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, deniz kaplumbağalarının korunması konusunda Denizli'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) yapılan açıklamaya göre, Pamukkale ilçesindeki bir otelde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Akdeniz ülkeleri Arnavutluk, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, KKTC, Libya, Lübnan, Mısır, Tunus ve Yunanistan'ın yanı sıra İngiltere'den uzmanlar katılıyor.

Toplantı, Fondation Pour la Nature Vakfının (MAVA) desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, etkinliğin yarın sona ereceğini belirtti.

Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla yaklaşık 4 yıldır MAVA Vakfınca desteklenen proje kapsamında birçok ülkeden araştırmacı ve gönüllünün katkısıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kaska, şunları kaydetti:

" Türkiye'den DEKAMER ve Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) ortağı olduğu toplam 10 kuruluşun yanı sıra farklı ülkelerden davet edilenlerin katkısıyla yaklaşık 40 uzman ve araştırmacı, Akdeniz biyolojik çeşitliliğinin ve deniz kaplumbağalarının korunması için önemli bir konsorsiyum oluşturdu. Koruma çalışmalarının başarıya ulaşılabilmesi için uluslararası iş birliğinin devam ettirilmesi önemli."

YORUMLAR
500
Cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cansız bedeni inşatta bulundu Cezaevinden izinli çıkan hükümlünün cansız bedeni inşatta bulundu

Yunanistan, Pamukkale, Denizli, Akdeniz, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Akdeniz ülkelerinden bilim insanları deniz kaplumbağaları için Denizli'de buluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rus ordusu, teslim olan sivil vatandaşı gözünü kırpmadan öldürdü
14:53 Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti
14:43 Kremlin sözcüsü Putin'in Ukrayna'daki operasyon bölgesine gitmeyeceğini duyurdu!
14:43 Millet İttifakı farka koşuyor! İşte Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi
14:40 Meral Akşener Nazilli'deydi, mikrofonu vatandaşa uzattı, bir dokundu bin ah işitti
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 15:00:53. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz ülkelerinden bilim insanları deniz kaplumbağaları için Denizli'de buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement