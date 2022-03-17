Akdeniz ülkelerinden bilim insanları deniz kaplumbağaları için Denizli'de buluştu - Son Dakika

Akdeniz ülkelerinden bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, deniz kaplumbağalarının korunması konusunda Denizli'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) yapılan açıklamaya göre, Pamukkale ilçesindeki bir otelde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Akdeniz ülkeleri Arnavutluk, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, KKTC, Libya, Lübnan, Mısır, Tunus ve Yunanistan'ın yanı sıra İngiltere'den uzmanlar katılıyor.

Toplantı, Fondation Pour la Nature Vakfının (MAVA) desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PAÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, etkinliğin yarın sona ereceğini belirtti.

Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla yaklaşık 4 yıldır MAVA Vakfınca desteklenen proje kapsamında birçok ülkeden araştırmacı ve gönüllünün katkısıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kaska, şunları kaydetti:

" Türkiye'den DEKAMER ve Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF-Türkiye) ortağı olduğu toplam 10 kuruluşun yanı sıra farklı ülkelerden davet edilenlerin katkısıyla yaklaşık 40 uzman ve araştırmacı, Akdeniz biyolojik çeşitliliğinin ve deniz kaplumbağalarının korunması için önemli bir konsorsiyum oluşturdu. Koruma çalışmalarının başarıya ulaşılabilmesi için uluslararası iş birliğinin devam ettirilmesi önemli."