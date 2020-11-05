Akdeniz Üniversitesi, AB projeleri hakkında online etkinlik gerçekleştirdi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi, "Erasmus Günleri" kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı'nın katılımıyla online etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Erasmus projelerini yürüten ve organize eden 14 farklı kurum ve kuruluşun temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi AB Projeleri Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Rabia Vezne, üniversitenin AB projeleri hakkında bilgi verdi.

Akdeniz Üniversitesi olarak AB projelerinde aktif olarak yer aldıklarını belirten Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Olgun Kitapçı da "Üniversitemizin koordinatör ve ortak kurum olarak yürüttüğü 8 proje bulunmaktadır. 2020 döneminde koordinatör veya ortak olduğumuz 11 projemiz daha hibe almaya hak kazanmıştır. Bu projeler üniversitemizin uluslararası platformlarda tanınırlığının ve bilinirliliğinin arttırılmasındaki önemi yadsınamaz. Bu sebeple çalışmalarımız hızla devam etmektedir." dedi.