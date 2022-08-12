Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor

12.08.2022 17:41

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın 3 kilo daha alarak 20 kiloya ulaştığı belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın (9)son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"KİLO ALIMI İSTEDİĞİMİZ GİBİ"

Muhammet'in gayet iyi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Bütün çabalar sonucunu verdi. Sağlık olarak hiçbir sıkıntısı yok. Kalorileri kısıtlı ama gelen bütün tabağı son noktasına kadar tüketiyor. Kilo alımı istediğimiz gibi, artık kalpte, böbrekte, karaciğerde herhangi bir sıkıntısı yok. Sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama hala ara ara takip etmemiz gerekiyor, çünkü zaten gelişme geriliği var, onu da hemen aşmasını beklemiyoruz" dedi.

"20 KİLOYA ULAŞTI"

En büyük sıkıntının psikiyatrik gözlem olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Psikiyatrik gözlemi de çok sık olmakla beraber yine devam edecek, muhtemelen gelecek içinde uygun bir zamanda taburcu edeceğiz. Taburcu etmek için tam zaman söyleyemiyorum. Bu çocuk muhtemelen ilk etapta devlet denetimine geçeceği için, orada uygun bir ortam hazırlanıyor. O ortam için haber bekliyoruz. İlk geldiğinde 17 kiloydu, şu anda 20'ye yaklaştı. Taburcu olduktan sonra da elbette çok sık göreceğiz. Devlet muhakkak ki uygun bir ortam hazırlayacaktır. Uygun ortamda kendini güvende hissetmesi, hem bedensel hem psikiyatri sağlığını takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 3 kilo aldı Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 3 kilo aldı Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun, yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor
Kaynak: DHA

Özlenen Özkan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor - Son Dakika

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