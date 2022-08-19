REKTÖR ÖZKAN KÖK HÜCRE VE YAPAY ORGAN ÜRETİM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, görevdeki iki yılını değerlendirdi, Göreve geldiğimde en iyisini yapmak için söz vermiştim. Onun için uğraşıyoruz. Umuyorum arkamızda hoş bir seda bırakırız dedi. Özkan, kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, göreve başlamasının 2'nci yılı dolayısıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal katıldı.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, sağlıktan eğitime, turizmden tarıma kadar birçok çalışma hakkında bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Özlenen Özkan, araştırma odaklı üniversite hedefinde olduklarını belirterek üniversiteyi üst seviye atlatacak Bilimsel Araştırma Vadisi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan üniversite tarihindeki en yüksek bütçe olan 153 milyonluk bütçe desteği aldıklarını açıkladı.

YAPAY ORGAN ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yürütücülüğünde başlatılan İleri Sağlık Araştırmaları adlı altyapı projesiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca toplam 312 milyon lira bütçe desteği aldıklarını açıklayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Rejeneratif tıp ve kök hücre araştırmaları gerçekleştirilecek, biyoteknolojik yöntemlerle mikrobiyal biyoaktif bileşenler üretilecek ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak olmamız beni ayrıca gururlandırmaktadır dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ CİHAZLAR

AÜ Hastanesi'nde altyapı çalışmalarında iyileştirme yaptıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, şunları söyledi 'Yaptığımız temaslar sayesinde hastanemize 130 milyon liralık yüksek teknolojik tanı ve tedavi cihazları kazandırdık. Bu cihazlar hizmete girdiği zaman özellikle MR, tomografi gibi önemli tetkiklerin uzun randevu süreleri ortadan kalkmış olacaktır. İki yıl gibi kısa bir sürede hastanemizin en eski binası A blok yataklı servis binası yenilenDİ. Türkiye'nin en büyük akredite multidisipliner uyku laboratuvarlarından birisini hayata geçirdik. Modern teknolojiye sahip 41 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi hizmete sunuldu, ameliyathanesinde robotik cerrahi, son teknoloji ileri laparaskopik girişim odaları, Akdeniz bölgesinde olmayan 3 boyutlu kompleks elektrofizyoloji haritalama laboratuvarı kuruldu.

GENETİK TEST LABORATUVARI

Türkiye'de ilk kez yeni nesil genetik laboratuvarının üniversitede kurulduğunu açıklayan Prof. Dr. Özkan, 'Akdeniz bölgesinin en geniş kapsamlı genetik test içeriğini sunmamızı sağlayan yeni nesil genetik laboratuvarı kurularak moleküler patolojik ve genetik testlerin aynı çatı altında hizmet vermesi açısından da Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Hastanemiz bünyesinde vermeye başladığımız bu hizmet sayesinde genetik altyapısı olduğu bilinen birçok hastalığın teşhisinde büyük kolaylık sağlanmış olacaktır. Ayrıca günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biri olan kanserin tedavisinde toplum tarafından akıllı ilaç olarak tanımlanan 'hedefe yönelik' ilaçların seçimiyle kanser tedavi başarısında önemli artış sağlanacaktır diye konuştu.

KATLI OTOPARK VE OTEL İNŞAATI

Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hazırlanan otopark projesinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özkan, 1789 araçlık 150 milyon lira bütçeli katlı otoparkın yıl sonunda tamamlanarak hizmete gireceğini açıkladı. Organ nakli ve onkoloji başta olmak üzere özellikle uzun süreli tedavi gerektiren bölümler için şehir dışından çok sayıda hasta geldiğini belirten Rektör Özkan, hasta yakınlarının barınma konusu için hastanenin yataklı alanına yakın bir konumda hasta yakınlarının konaklayabileceği otel yapımı için çalışmalara başladıklarını da söyledi.

AYLIK GELİRDE YÜZDE 300 ARTIŞ

AÜ Hastanesi'nin kendi kendine yetebilir bir hale geldiğini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, 700 milyon lira olan borcun Maliye Bakanlığı ile yapılan yeniden yapılandırma sayesinde 3'te birine indiğini, aylık gelirlerde de yüzde 300'e varan artış sağlandığını kaydetti. Rektör Özkan, sağlık hizmetleri kalitesinde ve organizasyonundaki iyileştirmeler sayesinde yabancı hastaların da ilk tercihi haline gelen hastanenin yabancı hastalardan elde ettiği gelirlerin yüzde 900'den fazla arttığına dikkati çekti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'da mücadelede önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Özkan, 100 bine yakın kişiye üniversite hastanesinde Covid-19 aşısı uygulandığını söyledi.

AÜ'NÜN YAZILIM BAŞARILARI

Tıp Fakültesi'nin Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının arasında, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildiğini kaydeden Rektör Özkan, Aksu ilçesindeki 1100 dekarlık arazide Türkiye'nin en büyük Tarım Teknokenti'ni hayata geçirmekte olduklarını belirtti. Prof. Dr. Özkan, Milli Muharip Uçak yazılımlarının Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ile yapılan sözleşme sayesinde üniversite bünyesindeki Antalya Teknokent'te yapıldığını söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nin Isparta, Burdur ve Alanya'yı çıkaran lokomatif bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, 'Göreve geldiğimde en iyisini yapmak için söz vermiştim. Onun için uğraşıyoruz. Umuyorum arkamızda hoş bir seda bırakırız. Burası bilim üreten bir yuva. Bu üniversitenin bir parçası olmaktan ben gurur duyuyorum dedi. (DHA)