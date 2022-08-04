REKTÖR ÖZKAN'DAN ÖĞRENCİLERE 'BİZİ TERCİH EDEN PİŞMAN OLMAZ' ÇAĞRISI

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversiteyi tercih edecek aday öğrencilere çağrıda bulunarak, 'Her anlamda her bölüm için Antalya'ya, Akdeniz Üniversitesi'ne gelirlerse asla pişman olmayacaklar. Çok güzel, sosyal olarak da çok yeterli bir kampüsümüz var. Antalya zaten dünyanın bildiği bir şehir. Geleceklerini kurgulamaları açısından kolaylık sağlayacak bir üniversite olduğunu düşünüyorum dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi'nde yapılan önemli operasyonlar ve kampüste yapılan yeni projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Türkiye'nin ikinci rahim nakli olan Havva Erdem ve Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5'inci kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın son sağlık durumunu paylaşan Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversiteye yapılacak hasta yakını misafir oteli ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle ortak yapılan otopark projesindeki son durumu paylaştı. Prof. Dr. Özkan, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere AÜ'yü tercih etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

'İNŞALLAH KISA ZAMANDA GÜZEL HABER VERİRİZ'

Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekibin, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim naklettiklerini hatırlattı. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem'in ameliyatının üzerinden 1 yıl geçtiğini belirten Prof. Dr. Özkan, Havva Erdem'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Özkan, 'Havva gayet iyi gidiyor, sağlık durumu gayet iyi hiçbir sıkıntısı olmadı. Hem manevi motive, duygu durumu iyi, hem kan tablosu gayet iyi gidiyor. Şu etapta belki de en kısa zamanda size güzel haberler veririz. En kısa zamanda planlanıyor. O zamanlama çok önemli çünkü kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Derya'dan sonra çok uğraştık biliyorsunuz. Çok şey öğrendik. Havva'nın avantajı bu. Derya'da öğrendiğimiz bütün iyi tecrübeleri Havva'da kullanıyoruz dedi.

ÇİFT KOL NAKLİ OLAN AYILMAZ, KENDİNİ DAHA İYİ HİSSEDİYOR

Türkiye'nin 5'inci çift kol naklini AÜ Hastanesi'nde 29 Haziran 2021'de Yavuz Ayılmazdır'a yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, aradan 1 yıl geçtiğini aktardı. Prof. Dr. Özkan, 'Ne kadar hızlı geçiyor zaman, onu fark ettim. O da gayet iyi İstanbul'da ailesine geri döndü. Ailesiyle kendisini daha iyi hissediyor. Sürekli telefonla konuşuyoruz. Bize kan değerlerini sürekli gönderiyor. Ellerinde zaten duyu ve hareket başladı. En kısa zamanda sizinle de görüşüp, yaptığı hareketleri size aktarır diye konuştu.

HEM HASTA YAKINLARI FAYDALANACAK, HEM ÖĞRENCİLER UYGULAMA YAPACAK

Prof. Dr. Özlenen Özkan, hasta yakınları için kalacak yer sorununu ortadan kaldıracakları otel projesine kısa sürede başlayacaklarını aktardı. Eski Diş Hekimliği Fakültesi'nin dönüştürülüp otel konseptinde olacağını belirten Prof. Dr. Özkan, 'Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Ne şanslıyız ki bazı bağışçı yüce gönüllü insanlar var. Hali hazırda olan binayı şu an dönüştürüyoruz ve dönüşüm sonrası hasta yakınları için otel gibi yer olacak. Çok iyi bir turizm fakültemiz var. Oradaki öğrencilere uygulama oteli tarzı da olacak. İki taraf da bundan kazanacak. Hem hasta yakınları uygun fiyatlı kalacak. Herhalde birkaç ay içerisinde hep beraber gezeriz dedi.

'YIL SONUNA DOĞRU KURDELEYİ KESERİZ'

Hastaların en büyük sıkıntılarından birinin de otopark olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte hayata geçirdikleri otopark projesinde çalışmaların hala devam ettiğini anlattı. Prof. Dr. Özkan, 'Otopark projesi gayet hızlı bir şekilde devam ediyor. Muhtemelen yıl sonuna doğru kurdeleyi keseriz diye düşünüyorum. Hastalar açısından en büyük sıkıntımız otoparktı. Hastalar araçlarını otoparka park edip zamanında yetişemiyorlardı. İnşallah bu sorun da otopark projesiyle çözülecektir dedi.

'GELECEKLERİNİ KURGULAMA AÇISINDAN KOLAYLIK SAĞLAYACAK'

Üniversite sınavına giren öğrencilerin tercih döneminde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilere sevecekleri işi yapmalarını, ona göre tercihlerini sıralamaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, 'Evliliğiniz bitebilir, eşinizden ayrılabiliyorsunuz ama işinizden ayrılamıyorsunuz. Önemli olan şey sevdikleri, tutkuyla yapacakları işi bulmaları. Bundan sonra da tabi ki en iyi eğitim alabilecekleri okulu seçmeleridir. Akdeniz Üniversitesi, bu anlamda özellikle bazı bölümlerde çok iddialı. Başka okullardan iddialı bir üniversite olduğumuzu söylüyorum. Mesela, Türkiye'de ilk TUS deneme sınavını yapan üniversiteyiz. Öğrencilerden aldığımız geri bildirimler de TUS'a çok yakın olduğu. Bunun simülasyonlarını yaptık. Türkiye'de o kadar insanın içerisine girseydik kaçıncı olurduk diye simülasyon yaptık. Eğitime çok kafa patlatıyoruz. Her anlamda her bölüm için Antalya'ya, Akdeniz Üniversitesi'ne gelirlerse asla pişman olmayacaklar. Çok güzel bir kampüsümüz var. Yurtdışıdan bazı rektörleri veya büyükelçileri ağırladığımda, kampüsümüzü çok beğeniyorlar. Sosyal olarak da çok yeterli bir kampüsümüz var. Antalya zaten dünyanın bildiği bir şehir. Akdeniz Üniversitesi'ni seçerlerse geleceklerini kurgulamaları aşçısından kolaylık sağlayacak bir üniversite olduğunu düşünüyorum diye konuştu.