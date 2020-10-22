Akdeniz Üniversitesi, çevreyi koruyanları ödüllendirecek - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "Çevre Hizmet Ödülleri-2019" için başvurular başladı.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Bilim Onur", "Bilim Hizmet", "Bilim Teşvik" ve "Özel Ödül" kategorilerinde bir önceki yılda çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ile kuruluşlar ödüllendiriliyor.

Çevre değerlerini koruyup, geliştirmenin en etkin yolu iyiyi ödüllendirmek anlayışıyla 23 yıldır gerçekleştirilen etkinliğin başvuru süresi 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Katılımcılar öneri dosyalarını, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezine elden, posta ya da akcam@akdeniz.edu.tr mail adresine mail yoluyla ulaştırabilecek. Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://akcam.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.