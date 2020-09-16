Akdeniz Üniversitesi dijital ekonomi için uluslararası platformda - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi dijital ekonomi için uluslararası platformda

Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi'nin yer aldığı Yunanistan, Ürdün ve Cezayir'den de 3 üniversitenin katkı sağladığı "Dijital ekonominin özendirilmesi için yer gözlem teknolojileri" projesi, 990 bin 667 avro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi dijital ekonomi için uluslararası platformda, System.String[]

Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi'nin yer aldığı Yunanistan, Ürdün ve Cezayir'den de 3 üniversitenin katkı sağladığı "Dijital ekonominin özendirilmesi için yer gözlem teknolojileri" projesi, 990 bin 667 avro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 ülke tarafından hazırlanan ve Türkiye'den de Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Demir'in imzasının bulunduğu proje, Avrupa Birliği Erasmus Yüksek Öğrenimde kapasite geliştirme çağrısı kapsamında 276 projeden ilk 34 içinde yer aldı.

Açıklamada, projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Demir, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aktif rol üstlenen dijital ekonomi modelinin, bu alanda zayıf olan Güney Akdeniz ve Arap ülkelerinde, yüksek eğitimde gerçekleştirilecek faaliyetlerle geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Söz konusu ülkelerde ekonominin hizmet sektörü ve petrol, doğal gaz etrafında yapıldığını anlatan Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ülkelerde Ar-Ge ve inovatif uygulamaların pazarlandığı bir ticari ortam oldukça kısıtlıdır. Bu amaçla, bu projeyle dijital ekonominin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için uzaktan algılamayla yer gözlem uygulamaları ve araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çünkü Birleşmiş Milletlerin de belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yüzde 90'ına yakını yer gözlem uygulamalarıyla desteklenebilmektedir."

Akdeniz Üniversitesi'nin bu proje ile sağlayacağı bütçeyle uzaktan algılama alanında araştırma ve eğitimini daha da iyileştirebileceğini belirten Demir, tecrübelerin diğer partner ülkelerle paylaşılacağını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi, Cezayir, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi dijital ekonomi için uluslararası platformda - Son Dakika

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