Akdeniz Üniversitesi Erasmus Toplantısına Ev sahipliği Yaptı - Son Dakika

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Akdeniz Üniversitesi Erasmus Toplantısına Ev sahipliği Yaptı
6 saat önce
ESN Akdeniz'in (Erasmus Öğrenci Ağı) ev sahipliğini yaptığı ve 42 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı SPM Akdeniz'20 şube başkanlar toplantısı Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
ESN Akdeniz'in (Erasmus Öğrenci Ağı) ev sahipliğini yaptığı ve 42 yükseköğretim kurumundan yaklaşık 150 temsilcinin katıldığı SPM Akdeniz'20 şube başkanlar toplantısı Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesi Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Erasmus Kurum Koordinatörü Öğretmen Halime Nuran Caner ve Erasmus Ofis çalışanları katıldı. ESN Türkiye'nin her sene düzenlediği 3 ulusal toplantıdan birisi olan şube başkanları toplantısında Erasmus deneyimiyle ilgili birçok konu değerlendirildi. - ANTALYA
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