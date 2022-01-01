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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları 2022'ye de nöbette girdi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları 2022'ye de nöbette girdi

01.01.2022 00:02

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları, 2022 yılına da fedakarca çalışarak girdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları, 2022 yılına da fedakarca çalışarak girdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği serviste ve yoğun bakım ünitesinde tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlikle görev yapan sağlıkçılar, hastaların durumunu titizlikle takip ediyor.

Anadolu Ajansı ekibi, yılbaşı gecesini de hastaların sağlığına kavuşması için görev başında geçiren sağlık çalışanlarının mesaisine eşlik etti.

Salgın nedeniyle bir yıla daha nöbette giren ekibin beklentisi, insanların maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması ve aşılarını yaptırmaları.

Yoğun bakım doktoru İbrahim Bayram, kutsal bir mesleği icra ettiklerini ve bu mesleğin bir parçasının da nöbetler olduğunu belirterek, "Yılbaşına nöbet tutarak gireceğiz. Umarım yeni yılda Kovid-19'dan kurtulabiliriz. Maske, mesafeye dikkat edersek ve aşılamaya özen gösterirsek kurtulabileceğimizi umuyoruz. Evde olmayı çok isterdik ama işimizin bir parçası bu durum. Umarız bir sonraki yılda evimizde olabiliriz." dedi.

Hemşire Mesude Çay, yılbaşına ailelerinden ve sevdiklerinden uzak bir şekilde hastalarını bir an önce sağlıklarına kavuşmak için çalışarak girdiklerini söyledi.

Maske ve mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çay, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Hemşire Yasemin Sönmez de 2 yıldır salgın şartlarında çalışarak yeni yıla girdiklerini dile getirdi.

Salgına karşı önlemlere uyulmamasının kendilerini üzdüğünü belirten Sönmez, yeni yıldan ümitli olduklarını ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları 2022'ye de nöbette girdi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları 2022'ye de nöbette girdi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları 2022'ye de nöbette girdi
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları 2022'ye de nöbette girdi

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Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Yılbaşı, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları 2022'ye de nöbette girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları 2022'ye de nöbette girdi - Son Dakika
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