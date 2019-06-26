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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

1 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde tadilat sırasında çıkan yangında üst katları duman bastı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği, System.String[]
AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde tadilat sırasında çıkan yangında üst katları duman bastı. Büyümeden söndürülen yangın nedeniyle, hastanede yatan bazı hastalar bir süreliğine tahliye edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok zemin katta yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine, hastanenin yangın söndürme sistemi devreye girerken personel ise yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu. Yangının bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada havalandırma yolu ile hastanenin dördüncü ve beşinci katını duman bastı.
Panik yaşayan hastalardan yürüyebilecek olanlar yangın merdiveninden hastanenin bahçesine tahliye edilirken, yatarak tedavi görenler ise başka katlara taşındı. Hastaların bazıları panikle yastıklarıyla bahçeye inerken, kimi hastalar ise sedye üzerine yatarak bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Hastane içini basan duman ise tahliye edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, dumandan hiçbir hastanın etkilenmediğini söyleyerek, "Hastanemiz B Blok'ta yapılan bir tadilat sırasında çıkan bir alevlenme sonucunda yoğun duman hastanemize yayıldı. Yangın söndürme sistemimiz anında devreye girdi ve ardından itfaiyeye haber verildi. Yürür durumda olan hastalarımız hastane bahçesine alındı. Ameliyathanede, yoğun bakımda, kliniklerde herhangi bir problem yok. Duman tahliyesi yapıldı ve hastalarımızı içeriye almaya başladık. Zemin katta yangın başladı, havalandırma yoluyla yukarı katlara duman çıktı" dedi.
Hastanede tedavi gören hastalardan Aysel Güven, "Yattığım katı bir anda duman bastı. Bize hemen hastaneyi boşaltmamızı söylediler, biz de hemen aşağıya indik" diye konuştu.
Hastalardan Bekir Yolal ise "Yattığımız sırada yangın alarmları çalmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık, yangının nereden çıktığını bilmiyorum ancak yattığım Plastik Cerrahi katını bir anda duman bastı. Yangın merdivenini açtılar, bahçeye indik" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:13 Kaynak: DHA
İtfaiye, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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