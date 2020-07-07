Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 5 personelde Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 5 personelde Kovid-19 tespit edildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, "Beyin Cerrahisi Servisi'nde görevli 4 sağlık çalışanı ile bir personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, "Beyin Cerrahisi Servisi'nde görevli 4 sağlık çalışanı ile bir personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi." açıklaması yaptı.

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Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının devam ettiği, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normalleşme sürecine uygun önlemler alındığı belirtildi.

Hastanede gerekli önlemler kapsamında sağlık hizmeti sunulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef sağlık çalışanlarında da oldukça sık görülebilen Kovid-19 enfeksiyonu, hastanemiz beyin cerrahisinden iki öğretim üyesi, iki asistan hekim ve bir personelimizde de tespit edilmiştir. Genel durumları iyi olan meslektaşlarımız ve personelimizle ilgili tedavi ve evde izolasyon süreci başlatılmıştır. Hastanemizde tüm birimlerde sağlık hizmeti sunumu gerekli tüm önlemler eşliğinde devam etmektedir."

Akdeniz Üniversitesi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:09 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 5 personelde Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika
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