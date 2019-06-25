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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın - ANTALYA

44 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Hastanede B Blok'taki tadilat sırasında plastik malzemenin alev alması sonucu ufak çaplı yangın çıktı. Binada duman oluşması üzerine bazı hastalar hastane bahçesine çıkarıldı.
Yangın, hastane görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın zemin katta yaşandığını, dumanın havalandırma sisteminden üst katlara çıktığını söyledi.
Yangının büyümeden kontrol altına alındığını aktaran Aydınlı, şunları kaydetti:
"B Blok'ta yapılan tadilat sırasında plastik malzemede çıkan alevlenme sonucunda, yoğun duman hastanemize yayıldı. Anında yangın söndürme sistemimiz devreye girdi. Arkadaşlarımız da müdahale etti. İtfaiyeye haber verildi. Yürüyebilir olan birkaç hastamız hastane bahçesine alındı. Şu anda ameliyathanemizde, yoğun bakımımızda, kliniklerimizde herhangi bir problem yok. Duman tahliyesi de yapıldı. Hastalarımızı içeriye alıyoruz. Ciddi bir problemimiz yok."
Tahliye edilen hastalardan Aysel Güven, 5. katta dumanı fark edip, aşağıya indiklerini anlattı.
Bekir Yolal da hastanenin alarmının devreye girdiğini, yangın merdiveninden dışarıya çıktıklarını, serviste biraz duman olduğunu söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yangın - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:39 Kaynak: AA
Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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