Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yatan çocuklara hediye dağıtıldı - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yatarak kanser tedavisi gören çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Aysel Uygun ve beraberindekiler, çocuklar için getirdikleri hediyeleri Akdeniz Üniversitesi Hastane Başmüdürü Şeref Dilekçi'ye teslim etti.

Antalya'da bir iyilik hareketi oluşturmaya çalıştıklarını belirten Uygun, yüreklere dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çocukların yüzünü güldürmek istediklerini vurgulayan Uygun, "Onlar bizim de yavrumuz, hayatlarını hep hastane odasında, yatakta geçirdikleri için pijama hediye etmek istedik." dedi.

Hastanenin Başmüdürü Dilekçi de hastalara en iyi koşullarda hizmet verildiğini, ellerinden geldiğince onları mutlu etmeye çalıştıklarını aktardı.

Hediyelerin çocukların küçük dünyasında büyük anlam taşıdığını belirten Dilekçi, iyilik hareketine katkı sağlayanlara teşekkür etti.